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Спортивная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория демонстрирует гибкое тело в купальнике

Вторник 25 августа 2020 11:22
Спортивная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория демонстрирует гибкое тело в купальнике
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Звезда демонстрирует навыки из йоги

Ева Лонгория давно известна своей любовью к спорту, пилатесу, йоге и другим активностям. Во многом именно благодаря им звезда сумела в рекордные сроки вернуться в форму после рождения первенца. Но и сейчас актриса уделяет много времени занятиям, оттачивая идеальную фигуру, а заодно и вдохновляя поклонников стройностью и красотой.

Спортивная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория демонстрирует гибкое тело в купальнике

Ева радует гибкостью (фото: instagram.com/evalongoria)

Несколько часов назад популярная в сети звезда запостила новый кадр. На нем Ева позирует в купальнике розового оттенка на одно плечо, который отлично подчеркнул каждую мышцу на ее теле. На живописном фото, сделанном на фоне скалы, Лонгория стоит в воде, выполняя при этом асану их йоги. Причем довольно сложную, требующую гибкости и определенной физической подготовки. «Начинаем неделю в состоянии ума дзен», – написала она под фото.

Стоит ли говорить, что красота тела и гибкость 45-летней звезды невероятно порадовали подписчиков. Фанаты Лонгории засыпали ее комплиментами, благодаря за мотивцию отправиться в зал или на йогу.

Спортивная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория демонстрирует гибкое тело в купальникеАктриса упорно трудится над формой (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, несколько дней назад Ева также сделала пост спортивного характера. На фото она предстала в облегающем костюме нежно-зеленого цвета, что отлично смотрелся на ее спортивном и загорелом теле. Лук она дополнила белыми кроссовками с ярко-розовыми вставками. Лонгория занимается с гантелями, дела выпады. В подписи на поблагодарила бренд одежды, который, по всей видимости, сделал активной мамочке подарок.

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