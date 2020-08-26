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Шикарная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике

Среда 26 августа 2020 19:32
Шикарная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике
Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Звезда в отличной форме

Ева Лонгория в который раз порадовала фанатов своей идеальной формой. 45-летняя звезда выставила фото, на котором позирует в купальнике бледно-зеленого оттенка со шнуровкой. Модель отлично подчеркнула точеную фигуру и аппетитную грудь Лонгории, заставив поклонников восхититься. Особенно необычным фото делает тот факт, что на руках Ева держит малютку сына – 2-летнего Сантьяго. Счастливая мамочка и не менее счастливый малыш купаются в бассейне, на фоне виднеется океан и роскошный летний пейзаж. «Лето», – написала коротко звезда и поставила смайлик в виде солнышка.

Шикарная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике

Ева с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

«Прекрасная семья», «Восхитительна», «Прекрасна», «Так мило», «Сексуальная мамочка», «Шикарная», «Милее не придумаешь», «Просто восхитительна», «Ева, ты лучшая мама», «Ты выглядишь невероятно в этом купальнике», «Это просто обворожительно», «О боже! Люблю тебя», «Вау! Где это?», «Милые», – пишут звезде многочисленные поклонники.

Шикарная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальникеЕва поддерживает форму йогой (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева Лонгория стала мамой в 2018-м году. Своего первого ребенка, сына Сантьяго Энрике, она родила от бизнесмена и владельца крупной медиакомпании Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016-м году. 45-летняя знаменитость никогда не страдала чрезмерной скрытностью, демонстрируя миру свою беременность и жизнь малыша с первых дней. Так что поклонники звезды привыкли за два года к массе милых фото и трогательных роликов. А с взрослением Санти их явно станет только больше.

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