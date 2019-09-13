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И опять в ванной: Каменских объяснила, почему редко показывает пикантные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.09.2019 - 10:57
И опять в ванной: Каменских объяснила, почему редко показывает пикантные фото
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица также интригует новым проектом

Настя Камеснких известная своей откровенностью. Украинская певица любит “интриговать” поклонников смелыми фото в купальниках, нижнем белье, откровенными позами. И хотя в ответ Настя получает как положительные, так и волну отрицательных комментариев, но ей все равно. Более того, Настя сопровождает свои посты и мотивацией. К примеру, певица как-то подчеркнула, что нет идеалов красоты - “есть так, как нравится и хорошо тебе”.

Однако в последнее время пикантных фото на соцстраничках Каменских стало все меньше. Исполнительница старается хотя бы в сториз показывать кадры с тренировок. Но вот снимков поубавилось.

Как выяснилось, Каменских элементарно не хватает времени на это.

“Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото. А это все потому, что ооочень много всего. Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне. И так хочется поделиться, а не могу. Или все же приоткрыть завесу?” - пишет Настя и одновременно вновь интригует.

И опять в ванной: Каменских объяснила, почему редко показывает пикантные фото

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом свой пост исполнительница сопроводила не менее соблазнительным кадром. На фото видим отражение Насти в зеркале в ванной комнате. На Насте - сценический наряд: черное боди, ультра короткая полупрозрачная юбка в блестках и звездочках, а также поясная сумка с инициалами NK.

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новое фото и объяснения:

  • “Очень хочется, хотя бы намёк”
  • “Конечно приоткрыть! Хоть немножкоооо”
  • “Немного приоткройте и заинтригуйте”
  • “Для меня это идеал красоты”
  • “Настенька поделись, ты Богиня, так красиво в этом наряде”
  • “Фигурка бомбовая!”
  • “Какая же ты красииивая”

И опять в ванной: Каменских объяснила, почему редко показывает пикантные фото

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее "прирожденная баскетболистка" Каменских поразила спортивным достижением. Певица показала короткое видео, на котором метко забрасывает мяч в кольцо.

Также до этого Каменских показывала тренировку для крепкого "орешка". Занятие проходило в спортзале с тренером.

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