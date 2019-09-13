"З крихітками": Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як зазвичай, Нікітюк надихає ідеальним почуттям гумору

Леся Нікітюк зважилася на дуже пікантне фото! Українська телеведуча, звичайно ж, не проти показувати свої образи в купальниках. І все ж Нікітюк складно віднести до плеяди "найвідвертіших" українських зірок. Забавно, що раніше Настя Каменських пояснила, чому стала рідше показує пікантні фото!

І ось, шанувальники Лесі, нарешті, дочекалися від неї "солодкої пікантності". На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала справді спокусливе фото. У кадрі бачимо тільки пишну зону декольте телеведучої. А також... лохину!

Справа в тому, що свій новий пост Нікітюк супроводила забавним підписом, вкотре продемонструвавши тонке почуття гумору. Нікітюк оформила підпис в стилі спам-повідомлень, які часто можна зустріти від шахраїв в коментарях публічних людей - коли обіцяють високі заробітки.

“Люда, я ось з крихітками лохину збираю і заробляю по 60 т на тиждень! Взагалі не скаржуся, я навіть зі смартфона збираю, там немає нічого складного, головне щоб в наявності було! Якщо у вас є бажання загляньте на мою сторінку", - пише Нікітюк.

Леся Нікітюк блиснула пишними формами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр Нікітюк супроводила і гео-міткою, вказавши, що знімок був зроблений в Житомирській області. На даний момент ведуча їздить по Україні зі зйомками нової програми про подорожі.

А ось шанувальники Леся буквально засипали її захопленими коментарями. І до речі, чимало відгуків відносяться саме до почуття гумору Нікітюк.

"Леся, відмінне почуття гумору"

“ЛЕСЯ, ТИ КРАСУНЯ! Твоє почуття гумору - це щось!!! Аплодую стоячи!"

"Обожнюю Ваші тонкі жарти"

"Малятка добре упаковані"

"З таким потенціалом"

"Видно зразу - ягоди спілі"

“Супер!!! Класний стьоб. Задовбали ці заробляючі з малятами"

“Леся,я тебе обожнюю! Гумор на висоті"

“Гарні дівчатка. Близнята, так?"

"Гарні ягідки"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережа.