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"З крихітками": Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 12:26
"З крихітками": Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як зазвичай, Нікітюк надихає ідеальним почуттям гумору

Леся Нікітюк зважилася на дуже пікантне фото! Українська телеведуча, звичайно ж, не проти показувати свої образи в купальниках. І все ж Нікітюк складно віднести до плеяди "найвідвертіших" українських зірок. Забавно, що раніше Настя Каменських пояснила, чому стала рідше показує пікантні фото!

І ось, шанувальники Лесі, нарешті, дочекалися від неї "солодкої пікантності". На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала справді спокусливе фото. У кадрі бачимо тільки пишну зону декольте телеведучої. А також... лохину!

Справа в тому, що свій новий пост Нікітюк супроводила забавним підписом, вкотре продемонструвавши тонке почуття гумору. Нікітюк оформила підпис в стилі спам-повідомлень, які часто можна зустріти від шахраїв в коментарях публічних людей - коли обіцяють високі заробітки.

“Люда, я ось з крихітками лохину збираю і заробляю по 60 т на тиждень! Взагалі не скаржуся, я навіть зі смартфона збираю, там немає нічого складного, головне щоб в наявності було! Якщо у вас є бажання загляньте на мою сторінку", - пише Нікітюк.

&quot;З крихітками&quot;: Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми

Леся Нікітюк блиснула пишними формами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр Нікітюк супроводила і гео-міткою, вказавши, що знімок був зроблений в Житомирській області. На даний момент ведуча їздить по Україні зі зйомками нової програми про подорожі.

А ось шанувальники Леся буквально засипали її захопленими коментарями. І до речі, чимало відгуків відносяться саме до почуття гумору Нікітюк.

  • "Леся, відмінне почуття гумору"
  • “ЛЕСЯ, ТИ КРАСУНЯ! Твоє почуття гумору - це щось!!! Аплодую стоячи!"
  • "Обожнюю Ваші тонкі жарти"
  • "Малятка добре упаковані"
  • "З таким потенціалом"
  • "Видно зразу - ягоди спілі"
  • “Супер!!! Класний стьоб. Задовбали ці заробляючі з малятами"
  • “Леся,я тебе обожнюю! Гумор на висоті"
  • “Гарні дівчатка. Близнята, так?"
  • "Гарні ягідки"

&quot;З крихітками&quot;: Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережа.

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