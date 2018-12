Звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году

Эмили О'Хара Ратаковски (Фото: instagram.com/emrata)

"Dirty brunette" - новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов

Известный американский медиаресурс Refinery29 представил собственные прогнозы в отношении hair-трендов нового 2019 года. Согласно утверждению консультанта портала, успешного звездного стилиста Риауны Капри, ими станет "dirty brunette" (грязный брюнет), передает elle.ua.

Знаменитый стилист и соучредитель салона Nine Zero One в Лос-Анджелесе отметил, что это новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов.

"У dirty brunette более нейтральный оттенок, дымчатый эффект", - рассказал он.

Консультант уточнил, что этот цвет находится на грани между холодными оттенками платины и пепла в сочетании с теплыми тонами меди.

"Идеальный балланс между двумя", - добавил он.

Чтобы его достичь, создаются блики солнца, а затем покрываются светлым каштаном или очень темным блондом, в зависимости от оттенка кожи.

