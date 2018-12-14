Звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году

"Dirty brunette" - новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов
Известный американский медиаресурс Refinery29 представил собственные прогнозы в отношении hair-трендов нового 2019 года. Согласно утверждению консультанта портала, успешного звездного стилиста Риауны Капри, ими станет "dirty brunette" (грязный брюнет), передает elle.ua.
Знаменитый стилист и соучредитель салона Nine Zero One в Лос-Анджелесе отметил, что это новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов.
Эмили О'Хара Ратаковски (Фото: instagram.com/emrata)
"У dirty brunette более нейтральный оттенок, дымчатый эффект", - рассказал он.
Консультант уточнил, что этот цвет находится на грани между холодными оттенками платины и пепла в сочетании с теплыми тонами меди.
"Идеальный балланс между двумя", - добавил он.
Фото: instagram.com/emrata
Чтобы его достичь, создаются блики солнца, а затем покрываются светлым каштаном или очень темным блондом, в зависимости от оттенка кожи.
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Видео: РБК-Украина