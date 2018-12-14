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Звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году

Lite » Красота и Здоровье 14.12.2018 - 20:57
Звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году
Эмили О'Хара Ратаковски (Фото: instagram.com/emrata)

"Dirty brunette" - новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов

Известный американский медиаресурс Refinery29 представил собственные прогнозы в отношении hair-трендов нового 2019 года. Согласно утверждению консультанта портала, успешного звездного стилиста Риауны Капри, ими станет "dirty brunette" (грязный брюнет), передает elle.ua.

Знаменитый стилист и соучредитель салона Nine Zero One в Лос-Анджелесе отметил, что это новое веяние после традиционных золотистых пляжных локонов.

Звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом годуЭмили О'Хара Ратаковски (Фото: instagram.com/emrata)

"У dirty brunette более нейтральный оттенок, дымчатый эффект", - рассказал он.

Консультант уточнил, что этот цвет находится на грани между холодными оттенками платины и пепла в сочетании с теплыми тонами меди.

"Идеальный балланс между двумя", - добавил он.

Фото: instagram.com/emrata

Чтобы его достичь, создаются блики солнца, а затем покрываются светлым каштаном или очень темным блондом, в зависимости от оттенка кожи.

Как сообщалось ранее, известный украинский стилист Анна Лебедь рассказала, от каких вещей в шкафу стоит избавиться, а что станет главным трендом зимы 2019 года. 

Также мы писали о том, что институт цвета Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл"

Напомним, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019.

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