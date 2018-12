Зоряний стиліст назвав головний тренд у фарбуванні волосся в новому році

Емілі о'хара Ратаковски (Фото: instagram.com/emrata)

"Dirty brunette" - нове віяння після традиційних золотистих пляжних локонів

Відомий американський медіаресурс Refinery29 представив власні прогнози щодо hair-трендів нового 2019 року. Згідно з твердженням консультанта порталу, успішного зоряного стиліста Ріауни Капрі, ними стане "dirty brunette" (брудний брюнет), передає elle.ua.

Відомий стиліст та співзасновник салону Nine Zero One в Лос-Анджелесі зазначив, що це нове віяння після традиційних золотистих пляжних локонів.

"У dirty brunette більш нейтральний відтінок, димчастий ефект", - розповів він.

Консультант уточнив, що цей колір знаходиться на межі між холодними відтінками платини і попелу у поєднанні з теплими тонами міді.

"Ідеальний баланс між двома", - додав він.

Фото: instagram.com/emrata

Аби його досягти, створюються відблиски сонця, а потім покриваються світлим каштаном або дуже темним блондом, залежно від відтінку шкіри.

