Натуральный мех, кислотный маникюр и другие антитренды 2019 года

Видео: (youtube.com/ТСН)

Известный украинский стилист Анна Лебедь рассказала, от каких вещей в шкафу стоит избавиться, а что станет главным трендом зимы 2019 года. Об этом пишет ТСН.

Главный антитренд зимы, по мнению Анны Лебедь, — платье-свитер с высокими ботфортами. Правда, выбрасывать вещи не обязательно: носить такой свитер можно с джинсами.

Коллаж РБК-Украина

Вторым важным антитрендом, который выдает писк прошедшей моды — комплекты шарфа и шапки, шапки с большим количеством стекляруса. Снуд тоже нужно спрятать на ближайшие несколько лет, пока он снова не войдет в моду.

Дизайнер Екатерина Иваненко отметила, что большинство брендов отказались от использования натурального меха и теперь модно носить лаконичные пуховики из синтетических материалов.

Антитренды также затронули сферу бьюти-индустрии: маникюр со стразами и неоновые тона вышли из моды.

Визажисты советуют отказаться от стрелок на глазах, а также не пытаться повторить макияж звезд. Кроме того, важным антитрендом является татуаж бровей. К счастью модниц, появился новый тренд — цветные стрелки на глазах. Главное выбрать правильный цвет, считает визажист Александра Голоунина.

"Не нужно делать из себя Кардашьян. Лучше оставаться красивой, натуральной девушкой", — считает визажист.

Парикмахер советует отказаться от окрашивания в технике белаяж, а отдать предпочтение более мягкому переходу. На замену идеальным прическам приходит неряшливое плетение, хаотичность и легкость.

Ранее мы писали, что яркий бьюти-тренд покорил Instagram.

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Видео: РБК-Украина