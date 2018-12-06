Pantone назвал главный цвет 2019 года

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Он символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме

Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл". Pantone 16-1546 Living Coral - это коралловый цвет с золотистым подтоном, сообщается на сайте организации.

В Pantone объясняют, что мы получаем энергию от природы подобно тому, как коралловый риф является источником пропитания и убежищем для морской жизни, яркий, но "мягкий "живой коралл" принимает нас в свои теплые и заботливые объятья, дающие комфорт и помогающие держаться на плаву в нашем постоянно меняющемся мире".

Фото: pantone.com

Представители института отметили, что этот оттенок очень жизнеутверждающий, теплый и яркий. По словам исполнительного директора центра Литрис Айсмен, этот цвет можно встретить как в естественном окружении, так и в соцсетях.

"Оттенок, празднующий жизнь своей двойной ролью цвета как энергичного, так и заботливого, Pantone 16–1546 "живой коралл" еще раз подтверждает то, что цвета способны воплощать в себе наш коллективный опыт и отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени", — говорит вице-президент Pantone Лори Прессман.

Фото: pantone.com

Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и поиску радости, "живой коралл" олицетворяет наше стремление к игривому самовыражению.

Фото: pantone.com

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Цветом нынешнего года был выбран Ultra Violet.

Напомним, ранее специалисты Pantone подобрали 5 самых главных цветов зимы. Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы.

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Видео: РБК-Украина