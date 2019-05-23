Здоровые и красивые: топ-5 бьюти-лайфхаков для волос

Каждой девушке хочется иметь красивые и здоровые волосы. Если не знаете, как справиться с излишней жирностью кожи головы или электризацией волос, вам помогут простые и полезные лайфхаки, которыми бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram.

Топ-5 бьюти-секретов для волос:

1. Если волосы электризуются, на помощь придут обычные влажные салфетки. Просто пройдитесь слегка по всей длине и вуаля, волосы станут гладкие, еще и будут вкусно пахнуть.⠀

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2. Не расчесывайте никогда волосы, пока они мокрые.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Если волосы плохо завиваются, используйте утюжок и алюминиевую фольгу. Локоны будут держаться супер долго.

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4. Если хотите придать волосам объем и сохранить чистоту волос подольше, воспользуйтесь сухим шампунем сразу же после мытья на чистые волосы. Сухой шампунь станет некой преградой для скопления кожного сала.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Наносите на кончики волос питательные масла, но после этого пряди выглядят жирными и неухоженными? Можно нанести масла за час-два до мытья головы, чтобы они успели впитаться и подействовать. Затем помыть голову, нанести кондиционер и высуши волосы - кончики будут выглядеть опрятными, живыми и красивыми.



Иллюстративное фото (pexels.com)

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