Как определить свой тип кожи: советы бьюти-эксперта

Для того, чтобы правильно ухаживать за кожей, необходимо знать ее тип
Красота и здоровье кожи во многом зависят от правильного ухода за ней - а неправильный может ощутимо навредить. Чтобы знать, какой уходовый комплекс нужен именно вашему лицу, следует определить тип кожи. Как это сделать, рассказала на своей странице в Instagram бьюти-эксперт Виктория Кушнарева.
Она предложила пройти японские экспресс-тесты, которые помогут вам прояснить ситуацию.
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Первый тест на определение типа кожи, благодаря второму вы обратите внимание именно на увлажненность вашей кожи, и определите, имеет ли место обезвоженность.
Фото: (instagram.com/vita_bodylove)⠀
Отвечайте на вопросы первого теста, подсчитывайте баллы, и читайте пояснения - все просто.
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Фото: (instagram.com/vita_bodylove)
10-15 баллов
Сухая кожа.
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Ваша кожа вырабатывает мало пота, кроме того, в ней низкое содержание влаги. Ваша кожа предрасположена к шероховатости и образованию морщинок, поэтому боритесь с потерей влаги и уделяйте особое внимание увлажнению круглый год, не зависимо от времени года.
Если у вас получится в коже поддерживать нормальный уровень увлажнённости, вы заметите, насколько улучшится состояние вашей кожи особенно в жаркие месяцы.
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16-20 баллов
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Нормальная кожа.
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У вас идеальная кожа с быстрым обменом веществ. Минус в том, что она чувствительна к сезонным колебаниям климата. В межсезонье ей нужен специальный уход. Увлажняйте ее летом и отшелушивайте зимой.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
21-30 баллов
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Жирная кожа.
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Ваша кожа вырабатывает слишком много жира, что приводит к появлению акне и высыпаний, а макияж плохо держится на лице.
Возьмите в привычку отшелушивать отмершие клетки эпидермиса с помощью средства, содержащего энзимы, но не злоупотребляйте умыванием! Увлажняйте кожу для поддержания баланса влаги и жира, а также нормализации работы сальных желез.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
"Желательно выбрать комплексный подход к уходу за кожей - пища, которую вы едите, БАДЫ, которые вы принимаете - все это должно быть частью программы. Если вы начали замечать, что кожа теряет тонус, начинает выглядеть более дряблой, чем раньше, внимание стоит уделить как коже, так и мышцам, расположенным под ней", - добавила специалист.
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