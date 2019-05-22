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Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами

Lite » Красота 22.05.2019 - 08:55
Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась своими секретами

Если бессонные ночи, слишком много работы и стресс негативно отразились на вашем лице в виде темных кругов под глазами и даже морщинок, а необходимо выглядеть на все сто - вам помогут простые рецепты от бьюти-блогера Ирины Шарк. Девушка опубликовала их на своей странице в Instagram.

Отметим, что все они делаются очень просто и из натуральных ингредиентов.

 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами:

Творог: Разомните вилкой 2 ст.л. творога, сформируйте пласт, чтобы было удобнее, и положите на глаза. Через 10-15 минут можно убирать.

Ромашка: заварите ромашку, процедите и как остынет разлейте в формы для льда. Храните в морозильнике и по необходимости, в экстренных и не только случаях, можно использовать.

Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Зеленый чай: заварите чай и дайте настояться некоторое время. Ждем пока остынет, смачиваем ватные диски и кладем на минут 20 на глаза.

Огуречные патчи: смесей много, моя любимая: огурец натереть в кашицу, залить агар-агаром и убрать в морозилку на 10 минут.

Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Картофель: отрежьте 2 кружочка и уберите на 15 минут в морозилку. Затем достать и через пару минут положить на глаза.

Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

"И не забывайте, что очень важно проверить, нет ли каких-либо серьезных проблем со здоровьем, а еще нужно высыпаться, следить за питанием и меньше нервничать", - отметила эксперт.

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк раскрыла 5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием.

А бьюти-эксперт Виктория Кушнарева рассказала, как определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать.

Также диетолог Елена Кален поведала, как избавиться от целлюлита в домашних условиях.

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