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5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием

Lite » Красота 15.05.2019 - 18:33
5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием
Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер поделилась полезными секретами

Согласитесь, ведь есть он, этот пресловутый закон подлости, когда долго готовишься к мероприятию, или полгода ждал поездку, или и вовсе идешь на первое свидание - и обязательно что-нибудь случится с лицом. Популярная бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram полезными лайфхаками, которые могут помочь быстро навести красоту в путешествии или перед важным событием.

"Перед собственной свадьбой я пошла на зверский пилинг для суперомоложения, результат: свисающие лохмотья кожи на лице, просто "Мумия - возвращение", и если бы не один из этих лайфхаков от греческого визажиста, все, день был бы испорчен", - рассказала она.

5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием

Фото: Ирина Шарк (instagram.com/irina.shark)

Топ-5 секретов для экспресс-красоты: 

1. Если появился красный простудный прыщ: скатать в шарик ватку, пропитать его глазными каплями типо Окуметила (сосудосуживающими) и убрать в моризилку на 10 минут. Потом приложить к красному негодяю на 5-10 минут. Покраснение уменьшится в несколько раз (можно часто).

2. Шелушится лицо?! Скраб минутка: любой жирный крем смешать с сахаром, нанести на лицо и легкими массажными движениями поскрабировать лицо (не чаще 1 раза в месяц).

5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Синяки под глазами: убрать пару ложек на 10 минут в морозилку и затем помассировать область под глазами (можно часто).

4. Отбелить зубы перед важным событием: растолочь в муку таблетку активированного угля, смешать с водой и горошиной зубной пасты, почистить зубы...и вуаля, Голливуд отдыхает (использовать не чаще 1 раза в 3 месяца).

5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Шелушащиеся губы: на мягкую зубную щетку нанести ментоловую зубную пасту и помассировать губы. Идеальные и мягкие, плюс ментол придаст объем ( не чаще 1-2 раз в месяц).

5 лайфхаков для экспресс-красоты в поездке или перед мероприятием

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк опубликовала топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке.

А бьюти-эксперт Виктория Кушнарева рассказала, как определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать.

Также врач-диетолог Екатерина Павлова рассказала, как питаться и каких рекомендаций придерживаться при проблемах с кожей, особенно при акне.

Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке Как определить свой тип кожи: советы бьюти-эксперта
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