Как выглядеть дорого: простые правила для девушек

Иногда девушке необязательно иметь в гардеробе норковую шубу или туфли от Jimmy Choo, чтобы при взгляде на нее было видно, что она выглядит дорого. Как же стать такой девушкой? Известная певица Анна Седокова на своей странице в Instagram поделилась простыми советами, которые помогут этого добиться.

"И пусть это слово может звучать пафосно, вульгарно, оно повышает нашу самооценку и статус в глазах окружающих. Наше мнение с вами может не совпадать, и это нормально, но я точно уверена, что истинную красоту ты не купишь за деньги, ее нужно воспитывать в себе. Начни с этих небольших советов, которые ты точно знаешь, но иногда можешь не следовать", - отметила артистка и мама троих детей.



Всегда находите время для себя

Уделяйте хотя бы один час в день только на себя. Это может быть чтение книги, посещение салона, домашнее обертывание и т.д. Придумайте себе занятие, которое доставляет вам удовольствие. Сделайте это свои ежедневным ритуалом и наслаждайтесь.





Иллюстративное фото: (pexels.com)

Всегда носите на себе аромат

Это ваша визитная карточка, которая оповещает, когда вы приходите и остается после вас. Обязательно купите хотя бы один флакончик прекрасных духов, запах которых всегда будет ассоциироваться с вами.



Твои руки - твое лицо

Ты можешь сделать хоть 100 подтяжек, но руки всегда выдадут истинный возраст. Не забывай каждый день наносить крем на ладони и запястья. И всегда делай маникюр. Даже если не будет лака, важно другое - здоровые и чистые ногти. Достаточно просто убрать заусенцы, кутикулу и придать форму.





Иллюстративное фото: (pexels.com)

Здоровые волосы - это роскошь

Один стилист сказал мне следующую вещь: состояние твоих волос выдает "челка". Это передние волосы, которые могут быть короче из-за частых укладок, а следовательно ломкости волос. Так вот, не выпрямляйте ее и следите за состоянием, она "делает" всю вашу прическу. А нездоровые волосы еще никого не украшали.

Поэтому делайте маски, пользуйтесь хорошими шампунями и бальзамами, не экономьте на сыворотках, маслах и вовремя избавляйтесь от посеченных концов.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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