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От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет

Lite » Красота 30.06.2019 - 18:33
От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как дольше сохранить молодость

Диетолог Елена Кален рассказала, что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранить молодость и цветущий внешний вид. Сначала она назвала привычки, которыми следует обзавестись, чтобы выглядеть моложе. Теперь же эксперт перечислила на своей странице в Instagram от чего следует отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет.

В первую очередь, избавьтесь от вредных привычек. Курение и алкоголь быстро приводят к старению и оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также пагубные привычки повышают риск развития рака.

От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Желательно снизить употребление сахара и фаст-фуда. Поскольку в сахаре содержатся пустые калории, которые не приносят полезных витаминов в организм. А в фаст-фуде высокое содержание трансжиров. Его употребление негативно влияет на работу ЖКТ.

От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

От длительного пребывания на солнце. Слишком интенсивный загар старит. Долгое пребывание на солнце может привести к обмороку или солнечному удару.

От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Если вы хотите с радостью каждый раз смотреть в зеркало, любоваться своим отражением, преобразить свое тело, наслаждаться своей легкостью и изяществом - следуйте перечисленным рекомендациям.

Также она отметила, как можно восстановить жизненные силы и выглядеть лучше и свежее.

Некоторым людям помогает восстановить жизненные силы новые увлечения и общения с близкими людьми. Другим, наоборот, нравится провести несколько дней в одиночестве или уехать подальше от города.

Общие рекомендации по восстановлению:

  • Качественный сон и отдых
  • Медитативные практики
  • Избегание общения с токсичными людьми
  • Очистка пространства вокруг себя
  • Здоровое и сбалансированное питание

От чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет

Иллюстративное фото (pexels.com)

Всегда проще предотвратить, чем потом лечить. Чтобы не пришлось долго восстанавливаться, старайтесь прислушиваться к потребностям своей личности и вовремя их удовлетворять.

Напомним, диетолог Джанкулиева назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты.

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