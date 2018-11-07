Вреднее, чем сахар: диетологи назвали продукты, которые убивают организм

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Эти продукты вызывают диабет, ожирение и болезни сердца

Диетологи назвали продукты, которые во много раз вреднее, чем обычный сахар. Они советуют эти продукты полностью убрать из своего рациона или в крайнем случае – употреблять в очень небольших количествах. Об этом пишет "Женский мир".

1. Искусственные подсластители.

Аспартам или другие сахарозаменители очень вредны для организма. Они не только не способствуют похудению, но способствуют набору веса. Они притупляют вкус натуральных продуктов и мозг не получает сигнал о насыщении. Кроме того, аспартам нарушает метаболизм жиров в организме, препятствует выработке лептина и инсулина.

2. Обработанное мясо.

В первую очередь это касается мясных полуфабрикатов, сосисок, сарделек и различных колбасных изделий. Такие продукты содержат большое количество глутамата натрия, что делает их более вкусными, но опасными. Глутамат натрия способствует развитию диабета и ожирению.

3. Гидрогенизированные растительные масла.

Это масла, которые преобразованы в твердый жир – рапсовое, соевое, подсолнечное и кукурузное. В них очень много калорий и трансжиров, которые повышают в организме уровень "плохого холестерина". Организму сложно усваивать такие продукты, так как они расщепляются на токсические вещества. Постоянное употребление таких масел ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и ослабленному иммунитету.

4. Газированные напитки.

Диетологи объясняют, что в состав почти всех газированных напитков входит сода, которая вызывает тягу с сладкому. Кроме того, в составе напитков есть кукурузный сироп, который нарушает работу печени.

5. Трансжиры.

Такие жиры создаются путем добавления водорода в жидкие растительные масла – так они становятся твердыми. Их потом продают в супермаркетах под видом недорогого масла, добавляют в состав фастфудов, печенья, конфет. Употребление таких жиров ведет к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям.

6. Нитраты.

Нитраты можно найти в составе полуфабрикатов, бекона, ветчины, салями, сосисках. Их добавляют, чтобы улучшить цвет, вкус и внешний вид продуктов. При высоких температурах нитраты могут соединяться со специфическими белками в мясе и образовывать нитрозамины. Они очень опасны и увеличивают риск рака поджелудочной железы, желудка и толстой кишки.

7. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Этот сироп делают из кукурузного крахмала и используют в производстве обработанного мяса, газировки и хлебобулочных изделий, как загуститель и подсластитель. В нем содержится до 95% фруктозы, которая способна вызывать болезни сердца, кишечника и печенки.

8. Попкорн для приготовления в микроволновой печи.

Производители попкорна используют специальное химическое покрытие в упаковке, которое при нагревании расщепляется на перфтороктановую кислоту, которая способно вызывать онкологические заболевания.

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Видео: РБК-Украина