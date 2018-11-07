Волшебный имбирь: медики рассказали, чем полезно это растение

Врачи отметили, что калорийность имбиря почти нулевая
Ученые рассказали, что в имбире содержится большое количество полезных веществ и ферментов, которые могут не только сделать вкус блюд лучше, но и способны бороться с различными заболеваниями. Об этом пишет 7 Med News.
В пищу медики рекомендуют употреблять только корень имбиря, при чем больше пользы приносит именно свежий корень, а не сухой или маринованный.
При покупке нужно обращать на вид корней. Они должны быть гладкими и без повреждений.
Сочетать его можно практически с любыми продуктами – с напитками, супами, салатами, сладостями и горячими блюдами.
Медики отмечают, что калорийность у имбиря почти нулевая – организм человека тратит столько же энергии на то, чтобы усвоить этот продукт.
В имбире содержится вещество гинерол, который подстегивает иммунитет и помогает организму справиться с инфекциями. Поэтому имбирь рекомендуют употреблять в период простудных заболеваний.
Также имбирь отлично борется с различными воспалениями. Например, имбирь с лимоном и медом может снять боль в горле и помочь вывести мокроты при кашле.
В имбире содержится пищеварительный фермент, который помогает организму расщеплять белки и ускоряет метаболизм. Кроме того, этот фермент помогает избавиться от запоров, метеоризма и ощущения тяжести.
Ученые провели исследования о свойствах имбиря и выяснили, что этот продукт является самым эффективным средством против рака кишечника. В нем содержится много витаминов, минералов и клетчатки, которые помогают эффективной работе кишечника.
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Видео: РБК-Украина