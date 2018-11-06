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"Выжимает всю энергию": медики назвали напиток, который вредит организму сильнее, чем алкоголь

Lite » Красота и Здоровье 06.11.2018 - 20:15
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Регулярное употребление этого напитка способно привести к разрушению органов

Врачи назвали напиток, который способен вытягивать всю жизненную энергию и приводит к истощению клеток органов и тканей в организме. Об этом пишет "24apteka".

Известный врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка назвал напиток, который может нанести организму человека больший вред, чем крепкие алкогольные напитки. Это энергетические напитки, которые содержат большую дозу кофеина. Он объяснил, что энергетики высасывают из тела всю энергию.

"Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают более агрессивное влияние на внутренние органы, чем крепкая водка", - рассказал кандидат медицинских наук.

Он отметил, что злоупотребление энергетическими напитками повышает риск возникновения серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Также энергетики очень негативно воздействуют на психическое здоровье человека. После постоянного употребления, человек становится раздражительным и нервным и у него нарушается сон.

Но самый большой вред, по мнению Анатолия Печинки, энергетические напитки наносят печени человека.

"В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", - рассказал врач.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что ученые выяснили, употребление какого продукта способствует похудению.

А также писали о том, что врачи назвали оптимальный возраст, чтобы бросить курить.

Видео: РБК-Украина

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