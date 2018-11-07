Медики вывели идеальную формулу употребления алкоголя

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Несколько правил помогут пить без сильного вреда для здоровья

Британские медики советуют взрослым людям пить не более 14 порций алкоголя в неделю. К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения и благотворительной организации Drinkaware, сообщает Daily Mail.

Специалисты обратили внимание на два важных аспекта, связанных с употреблением алкоголя. Первый – нельзя пить ежедневно, на протяжении недели должно быть "окно", когда спиртное не употребляется совсем. Второй - нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы.

В идеале на выпивку должны приходиться три дня, оставшееся время организм должен восстанавливаться.



Особенно важно выдерживать "паузы трезвости" людям в возрасте от 40 лет и старше. По данным ученых, лица 45-65 лет пьют больше нормы в 14 раз.

По расчетам британских специалистов, 14 порций алкоголя - это шесть пинт (1 пинта = 0,56 л.) пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных, напитков.



Но лучше всего для организма, когда человек вообще обходится без спиртного. Регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку, подчеркнули исследователи.

Напомним, ученые выяснили, какой напиток уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Мы также писали о том, что горячий чай, алкоголь и еще 3 продукта могут привести к появлению онкологии.

А также о том, какие закуски нельзя сочетать с алкоголем.

Видео: РБК-Украина