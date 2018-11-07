Шкідливіше, ніж цукор: дієтологи назвали продукти, які вбивають організм

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Ці продукти викликають діабет, ожиріння і хвороби серця

Дієтологи назвали продукти, які у багато разів шкідливиші, ніж звичайний цукор. Вони радять ці продукти повністю прибрати зі свого раціону або в крайньому випадку – вживати в дуже невеликих кількостях. Про це пише "Жіночий світ".

1. Штучні підсолоджувачі.

Аспартам або інші цукрозамінники дуже шкідливі для організму. Вони не тільки не сприяють схудненню, але й сприяють набору ваги. Вони притупляють смак натуральних продуктів і мозок не отримує сигнал про насичення. Крім того, аспартам порушує метаболізм жирів в організмі, перешкоджає виробленню лептину та інсуліну.

2. Оброблене м'ясо.

У першу чергу це стосується м'ясних напівфабрикатів, сосисок, сардельок і різних ковбасних виробів. Такі продукти містять велику кількість глутамату натрію, що робить їх більш смачними, але небезпечними. Глутамат натрію сприяє розвитку діабету і ожиріння.

3. Гідрогенізовані рослинні олії.

Це олії, які перетворені в твердий жир – рапсова, соєва, соняшникова і кукурудзяна. У них дуже багато калорій і трансжирів, які підвищують в організмі рівень "поганого холестерину". Організму складно засвоювати такі продукти, так як вони розщеплюються на токсичні речовини. Постійне вживання таких масел веде до серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету і ослабленого імунітету.

4. Газовані напої.

Дієтологи пояснюють, що до складу майже всіх газованих напоїв входить сода, яка викликає тягу до солодкого. Крім того, у складі напоїв є кукурудзяний сироп, який порушує роботу печінки.

5. Трансжири.

Такі жири створюються шляхом додавання водню в рідкі рослинні олії – так вони стають твердими. Їх потім продають в супермаркетах під виглядом дешевого масла, додають до складу фастфудів, печива, цукерок. Вживання таких жирів веде до діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань.

6. Нітрати.

Нітрати можна знайти в складі напівфабрикатів, бекону, шинки, салямі, сосисках. Їх додають, щоб поліпшити колір, смак і зовнішній вигляд продуктів. При високих температурах нітрати можуть з'єднуватися зі специфічними білками в м'ясі і утворювати нітрозаміни. Вони дуже небезпечні і збільшують ризик раку підшлункової залози, шлунка і товстої кишки.

7. Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Цей сироп роблять з кукурудзяного крохмалю і використовують у виробництві обробленого м'яса, газованої води і хлібобулочних виробів, як загущувач і підсолоджувач. У ньому міститься до 95% фруктози, яка здатна викликати хвороби серця, кишечника і печінки.

8. Попкорн для приготування в мікрохвильовій печі.

Виробники попкорну використовують спеціальне хімічне покриття в упаковці, яке при нагріванні розщеплюється на перфтороктанову кислоту, яка здатна викликати онкологічні захворювання.

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Відео: РБК-Україна