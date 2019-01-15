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"Восемнадцать лет": поклонники посоветовали Осадчей всегда оставаться без макияжа

Lite » Красота и Здоровье 15.01.2019 - 11:43
"Восемнадцать лет": поклонники посоветовали Осадчей всегда оставаться без макияжа
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая уже активно готовит новые выпуски "Світського життя"

Не успела ведущая "Світського життя" Катя Осадчая вернуться с отдыха на острове Маврикий, как сразу же отправилась в командировку на съемки новых передач своего проекта. Телеведущая сделала селфи во время сборки чемодана. При этом на фото Осадчая позирует без макияжа, что очень понравилось ее instagram-подписчикам.

Телеведущая уточнила, что у нее начинается новый "сезон командировок".

При этом в своем посте Осадчая даже вспомнила о "яйце-рекордсмене". Напомним, что фото обычного яйца, опубликованное в сети instagram, побило все рекорды по количеству лайков.

"Судячи з постів, сьогодні день заздрощів яйцю", — подшутила Осадчая.

Катя Осадчая без макияжа

Катя Осадчая без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей поспешили пожелать ей не только продуктивного нового года, но также отметить, что Осадчей очень хорошо без косметики. Некоторые даже предложили ей ходить так всегда.

  • "Катя, вот без макияжа выглядите на восемнадцать лет", — отмечает bagaeva19713101.
  • "Катя чиста без макіяжу! Прозоро, файна!" — пишет uratsupryk.
  • "Щасливої, успішної роботи! Ви дуже гарна, дуже подобаються ваші інтерв'ю. Ще раз успіхів та натхнення!" — желает tatyana_tanjsha.
  • "Обожнюю вашу простоту і вишуканість", — восхищается viktoriiasaltunova.
  • "Ти дуже гарна без макіяжу", — уточняет irihka_soloviova.
  • "Яка гарна, мила без макіяжу — як 16 років", — соглашается tetiana.vinnitska.
  • "Ви дуже гарна без макіяжу! Така справжня!" — также пишет vita.dubina.
  • "А я думаю, что за подросток", — улыбается bokshelika.
  • "Катю, ви дуже схожі на ельфиню)) без мейкапа", — пишет usenkh0.

Напомним, что на Маврикии Осадчая не только загорала, но также делилась яркими фото красот сказочного острова. Вернуться в Украину Осадчая и ее муж Юрий Горбунов успели как раз к Щедрому Вечеру. И вот, ведущая уже улетела в Польшу, о чем сообщила в instagram-сториз.

"Прямуємо у місто, де наша знімальна група ще не була", — написала Осадчая, отметив в геотегах прилет в столицу Польши — Варшаву.

&quot;Восемнадцать лет&quot;: поклонники посоветовали Осадчей всегда оставаться без макияжа

Скриншот: instagram.com/kosadcha

 Отметим также, что Осадчая встретила Меланку в роскошном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Средняя стоимость такого наряда составляет $1000.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)

Топ-5 beauty-трендов: модный макияж в 2019 году "Загорелая и в шортах": Катя Осадчая вернулась с Маврикия
Новости Украины Катя Осадчаямакияж
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