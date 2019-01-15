"Восемнадцать лет": поклонники посоветовали Осадчей всегда оставаться без макияжа

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая уже активно готовит новые выпуски "Світського життя"

Не успела ведущая "Світського життя" Катя Осадчая вернуться с отдыха на острове Маврикий, как сразу же отправилась в командировку на съемки новых передач своего проекта. Телеведущая сделала селфи во время сборки чемодана. При этом на фото Осадчая позирует без макияжа, что очень понравилось ее instagram-подписчикам.

Телеведущая уточнила, что у нее начинается новый "сезон командировок".

При этом в своем посте Осадчая даже вспомнила о "яйце-рекордсмене". Напомним, что фото обычного яйца, опубликованное в сети instagram, побило все рекорды по количеству лайков.

"Судячи з постів, сьогодні день заздрощів яйцю", — подшутила Осадчая.

Катя Осадчая без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей поспешили пожелать ей не только продуктивного нового года, но также отметить, что Осадчей очень хорошо без косметики. Некоторые даже предложили ей ходить так всегда.

"Катя, вот без макияжа выглядите на восемнадцать лет", — отмечает bagaeva19713101.

"Катя чиста без макіяжу! Прозоро, файна!" — пишет uratsupryk.

"Щасливої, успішної роботи! Ви дуже гарна, дуже подобаються ваші інтерв'ю. Ще раз успіхів та натхнення!" — желает tatyana_tanjsha.

"Обожнюю вашу простоту і вишуканість", — восхищается viktoriiasaltunova.

"Ти дуже гарна без макіяжу", — уточняет irihka_soloviova.

"Яка гарна, мила без макіяжу — як 16 років", — соглашается tetiana.vinnitska.

"Ви дуже гарна без макіяжу! Така справжня!" — также пишет vita.dubina.

"А я думаю, что за подросток", — улыбается bokshelika.

"Катю, ви дуже схожі на ельфиню)) без мейкапа", — пишет usenkh0.

Напомним, что на Маврикии Осадчая не только загорала, но также делилась яркими фото красот сказочного острова. Вернуться в Украину Осадчая и ее муж Юрий Горбунов успели как раз к Щедрому Вечеру. И вот, ведущая уже улетела в Польшу, о чем сообщила в instagram-сториз.

"Прямуємо у місто, де наша знімальна група ще не була", — написала Осадчая, отметив в геотегах прилет в столицу Польши — Варшаву.

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Отметим также, что Осадчая встретила Меланку в роскошном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Средняя стоимость такого наряда составляет $1000.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)