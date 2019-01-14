Отдохнувшая Осадчая восхитила новым образом в стильном платье-вышиванке от украинского дизайнера

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Средняя стоимость нарядного платья составляет $1000

Катя Осадчая уже вернулась со своего сказочного отдыха на Маврикии, откуда делилась с поклонниками райскими красотами. Ведущая вернулась в Украину как раз к Меланке (Щедрый вечер), которую отмечают 13 января. Канун старого нового года Осадчая встретила в кругу семьи, не забыв также пожелать своим подписчикам вкусной кутьи.

Меланку именитая украинская телеведущая встретила в стильном платье-вышиванке: на белом полотне вышиты оранжевыми нитками традиционные узоры. Ворот платья декорирован кисточками разных размеров.

Стильная Катя Осадчая в платье-вышиванке (фото: instagram.com/kosadcha)

Следует отметить, что стильный выбор Осадчей скорее всего принадлежит украинскому бренду Yuliya Magdych. Известная дизайнер Юлия Магдыч известна своими роскошными платьями-вышиванками, которые часто появляются в гардеробе не только ведущей "Світського життя", но и других украинских селебритис.

На сайте известного бренда стоимость похожих модели платья, как у Осадчей, составляет в среднем $1000.

Скриншоты: yuliyamagdych.com

Подписчики Осадчей поспешили отметить, что их любимица выглядит отлично: отдохнувшая и загоревшая. Также многие поблагодарили ее и поздравили с праздниками.

"Вы такая божественная в этом одиянии, как в сказке", — пишет bagaeva19713101.

"Дуже файна господиня! Щастя , здоров'я, достатку і благополуччя Вашій родині", — пишет svpenek.

"Яка гарна засмага", — подчеркивает yulka_piankova.

"Смугляночка", — соглашается sychevatanya1957.

"Катю, Ви фантастична жінка. Щастя добра радості і здійснення мрій!" — отмечает melnykmarina.

"Syper-плаття", — уточняет oksanatravinska.

"Дуже гарне вбрання", — пишет jmenya_g.

"Красивое платье! А вы вообще красавица! Счастливая!" — отмечает kseniygold.

Кстати, во время своего отдыха на острове Маврикий Осадчая также баловала поклонников яркими образами в летних платьях с нарядной вышивкой.

Катя Осадчая в платьях с вышивкой на Маврикии (фото: instagram.com/kosadcha)

Интересно, что Осадчая, в отличие от многих других звезд, нечасто публиковала фото, где она позирует в купальниках. И все же несколько снимков таки появились в соцсетях ведущей.

На одном из фото 35-летняя Катя Осадчая показала действительно точеную фигуру в закрытом купальнике синего цвета с забавной надписью "идеальная жена".

Позже LITE составил опрос, в котором мы предлагали выбрать самую знойную "мисс бикини 2019". На данный момент лидирует роскошная Даша Астафьева. На второе место вырвалась Настя Каменских. Тройку лидеров замыкает Санта Димопулос.

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