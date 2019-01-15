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"Вісімнадцять років": шанувальники порадили Осадчій завжди залишатися без макіяжу

Lite » Краса і здоров'я 15.01.2019 - 11:43
"Вісімнадцять років": шанувальники порадили Осадчій завжди залишатися без макіяжу
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча вже активно готує нові випуски "Світського життя"

Не встигла ведуча "Світського життя" Катя Осадча повернутися з відпочинку на острові Маврикій, як відразу ж відправилася у відрядження на зйомки нових передач свого проекту. Телеведуча зробила селфі під час складання валізи. При цьому на фото Осадча позує без макіяжу, що дуже сподобалося її instagram-підписникам.

Телеведуча уточнила, що у неї починається новий "сезон відряджень".

При цьому в своєму пості Осадча навіть згадала про "яйце-рекордсмена". Нагадаємо, що фото звичайного яйця, опубліковане в мережі instagram, побило всі рекорди за кількістю лайків.

"Судячи з постів, сьогодні день заздрощів яйцю", — пожартувала Осадча.

Катя Осадча без макіяжу

Катя Осадча без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої поспішили побажати їй не тільки продуктивного нового року, але також зазначити, що Осадчій дуже добре без косметики. Деякі навіть запропонували їй ходити так завжди.

  • "Катя, ось без макіяжу виглядаєте на вісімнадцять років", — зазначає bagaeva19713101.
  • "Катя чиста без макіяжу! Прозоро, файна!" — пише uratsupryk.
  • "Щасливої, успішної роботи! Ви дуже гарна, дуже подобаються ваші інтерв'ю. Ще раз успіхів та натхнення!" — бажає tatyana_tanjsha.
  • "Обожнюю вашу простоту і вишуканість", — захоплюється viktoriiasaltunova.
  • "Ти дуже гарна без макіяжу", — уточнює irihka_soloviova.
  • "Яка гарна, мила без макіяжу — як 16 років", — погоджується tetiana.vinnitska.
  • "Ви дуже гарна без макіяжу! Така справжня!" — також пише vita.dubina.
  • "А я думаю, що за підліток", — посміхається bokshelika.
  • "Катю, ви дуже схожі на ельфиню)) без мейкапу", — пише usenkh0.

Нагадаємо, що на Маврикії Осадча не тільки засмагала, але також ділилась яскравими фото красот казкового острова. Повернутися в Україну Осадча та її чоловік Юрій Горбунов встигли якраз до Щедрого Вечора. І ось, ведуча вже полетіла в Польщу, про що повідомила в instagram-сторіз.

"Прямуємо у місто, де наша знімальна група ще не була", — написала Осадча, зазначивши в геотегах приліт в столицю Польщі — Варшаву.

&quot;Вісімнадцять років&quot;: шанувальники порадили Осадчій завжди залишатися без макіяжу

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Відзначимо також, що Осадча зустріла Меланку в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера Юлії Магдич. Середня вартість такого наряду становить $1000.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)

Топ-5 beauty-трендів: модний макіяж в 2019 році "Засмагла і в шортах": Катя Осадча повернулася з Маврикія
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