"Вісімнадцять років": шанувальники порадили Осадчій завжди залишатися без макіяжу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча вже активно готує нові випуски "Світського життя"

Не встигла ведуча "Світського життя" Катя Осадча повернутися з відпочинку на острові Маврикій, як відразу ж відправилася у відрядження на зйомки нових передач свого проекту. Телеведуча зробила селфі під час складання валізи. При цьому на фото Осадча позує без макіяжу, що дуже сподобалося її instagram-підписникам.

Телеведуча уточнила, що у неї починається новий "сезон відряджень".

При цьому в своєму пості Осадча навіть згадала про "яйце-рекордсмена". Нагадаємо, що фото звичайного яйця, опубліковане в мережі instagram, побило всі рекорди за кількістю лайків.

"Судячи з постів, сьогодні день заздрощів яйцю", — пожартувала Осадча.

Катя Осадча без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої поспішили побажати їй не тільки продуктивного нового року, але також зазначити, що Осадчій дуже добре без косметики. Деякі навіть запропонували їй ходити так завжди.

"Катя, ось без макіяжу виглядаєте на вісімнадцять років", — зазначає bagaeva19713101.

"Катя чиста без макіяжу! Прозоро, файна!" — пише uratsupryk.

"Щасливої, успішної роботи! Ви дуже гарна, дуже подобаються ваші інтерв'ю. Ще раз успіхів та натхнення!" — бажає tatyana_tanjsha.

"Обожнюю вашу простоту і вишуканість", — захоплюється viktoriiasaltunova.

"Ти дуже гарна без макіяжу", — уточнює irihka_soloviova.

"Яка гарна, мила без макіяжу — як 16 років", — погоджується tetiana.vinnitska.

"Ви дуже гарна без макіяжу! Така справжня!" — також пише vita.dubina.

"А я думаю, що за підліток", — посміхається bokshelika.

"Катю, ви дуже схожі на ельфиню)) без мейкапу", — пише usenkh0.

Нагадаємо, що на Маврикії Осадча не тільки засмагала, але також ділилась яскравими фото красот казкового острова. Повернутися в Україну Осадча та її чоловік Юрій Горбунов встигли якраз до Щедрого Вечора. І ось, ведуча вже полетіла в Польщу, про що повідомила в instagram-сторіз.

"Прямуємо у місто, де наша знімальна група ще не була", — написала Осадча, зазначивши в геотегах приліт в столицю Польщі — Варшаву.

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Відзначимо також, що Осадча зустріла Меланку в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера Юлії Магдич. Середня вартість такого наряду становить $1000.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)