Что включить в зимний рацион: советы диетолога

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В зимний период организму хочется больше жирной и горячей пищи

Включение определенных продуктов питания в рацион в зимний период поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Они помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, на какие продукты следует налегать зимой, сообщает "Медикфорум".



По словам специалиста, "сезон холодов - серьезный стресс для тонко устроенной человеческой системы жизнеобеспечения".



В зимний период, отметила эксперт, организму хочется больше жирной и горячей пищи – это позволяет ему лучше адаптироваться к холодам. Диетолог рекомендует корректировать свой рацион питания таким образом, чтобы потребности организма в нужных ему питательных веществах удовлетворялись, но и само питание при этом оставалось сбалансированным и здоровым.



По совету диетолога, в зимний рацион стоит включить:



Нерафинированные масла. Употреблять масла нужно ежедневно во время завтрака по одной десертной ложке. Натощак есть масла нельзя, поскольку они могут агрессивно воздействовать на слизистую ЖКТ. Употребление масел способствует поддержанию чувства сытости и защищает от срывов на вредные продукты, а также благоприятно сказывается на внешности.



Продукты с повышенным содержанием йода. Самый простой и доступный источник - водоросли. Продукты с йодом нужно включить в зимний рацион, поскольку они обеспечивают организм важными минеральными веществами, которые оздоровляют нервную систему, ослабляют влияние стресса, защищают от развития депрессии.



Кисломолочные продукты. Их следует обязательно включать в зимний рацион, так как они улучшают состояние кишечной микрофлоры, от которой зависит общее состояние организма, включая состояние мозга и его когнитивной функции. По словам специалиста, кисломолочную продукцию с добавленными в нее ягодами и фруктами полезно употреблять на завтрак, чередуя с употреблением каш (с теми же ягодами и фруктами).

Фото: йогурт с ягодами (pixabay.com)



Обязательный завтрак. После пробуждения обязательно нужно поесть, даже если не хочется, Диетолог предупредила: пропуск завтрака заставит организм использовать свои внутренние резервы, что повлечет за собой его истощение и преждевременное старение.

Напомним, диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Также были названы полезные напитки, которые помогут пережить морозы и поднять настроение. Диетологи и психологи дали свои рекомендации о том, что надо пить, чтобы не мерзнуть и не впадать в депрессию. По их мнению, в холодный сезон вообще нужно больше пить.

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