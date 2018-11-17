Вместо глинтвейна: полезные напитки, которые помогут пережить морозы и поднять настроение

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Глинтвейн дает хороший согревающий эффект, но вместе с тем, он оказывает и негативное воздействие

Вместе с тем, как понижается температура воздуха и сокращается световой день, понижается еще и жизненный тонус. Диетологи и психологи дали свои рекомендации о том, что надо пить, чтобы не мерзнуть и не впадать в депрессию. По их мнению, в холодный сезон вообще нужно больше пить. О том, какие напитки могут лучше всего согреть и улучшить настроение, рассказала ТСН.

Глинтвейн, пожалуй, самый популярный напиток зимнего сезона. Ведь он отлично согревает не только тело, но и душу. Тем не менее, этот напиток дает лишь временный эффект, а вместе с ним и опасные последствия.

"Алкоголь в принципе считается хорошим антидепрессантом и хорошей веществом, которое снимает стресс, но у него есть свои большие минусы. Стресс можно и напряжение себе снять, но зависимость заработать таким образом", - предупредила психолог.

Эксперты рекомендуют больше внимания обращать на чай. Особенно на чаи приготовленный с помощью фруктов, ягод и трав – в них содержится большое количество полезных элементов и витаминов.

Свое мнение на счет того, чем же лучше согреваться в морозы, поделилась и одна из столичных барменов.

Так, бармен Ярослава рассказала, что у нее есть отдельная карта чаев для каждого сезона. Больше всего зимой ее клиенты заказывают такой напиток, как облепихово-апельсиновый сбитень.

"Сливочный, согревающий, сладкий - это идеальный напиток, который согреет в зимнюю пору", - говорит она. Апельсиновый фреш, облепиховое пюре, немного медового сиропа, все подогреть паром, украсить апельсиновыми чипсами, чтобы согревал цвет - и жизнь становится ярче", - рассказала девушка-бармен.

Однако диетолог советует не забывать о последствиях употребления сахара.

"В диетологии есть такое страшное слово - гликации белка, воспаление организма, которое провоцирует сахар", - говорит эксперт.

Как утверждает диетолог, эффективно согреться и пополнить запасы витамина С и антиоксидантов поможет зеленый чай с лимоном и имбирем - уникальный продукт, освобождающий от бактерий, очищающий, согревающий, а также усиливающий сексуальное влечение.

Лучше всего полезные свойства этого напитка раскроются, если лимон и мбирь мелко нарезать, натереть или просто растолочь. Все закинуть в термос - так будет сохраняться тепло. И пить не менее пол-литра в день - так пополнятся запасы полезных веществ, а вместе с этим улучшится настроение.

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Видео: (video.rbc.ua)