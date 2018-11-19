Що включити в зимовий раціон: поради дієтолога

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У зимовий період організмові хочеться більше жирної і гарячої їжі

Включення певних продуктів харчування в раціон в зимовий період допоможе зберегти здоров'я і хороше самопочуття. Вони допоможуть організму адаптуватися до погодних умов, що є для нього серйозним стресом. Дієтолог Анжеліка Дюваль розповіла, на які продукти слід налягати взимку, повідомляє "Медикфорум".



За словами фахівця, "сезон холодів - серйозний стрес для тонко влаштованої людської системи життєзабезпечення".



У зимовий період, зазначила експерт, організму хочеться більше жирної і гарячої їжі – це дозволяє йому краще адаптуватися до холодів. Дієтолог рекомендує коригувати свій раціон харчування таким чином, щоб потреби організму у необхідних йому поживних речовинах задовольнялися, але і саме харчування при цьому залишалося збалансованим і здоровим.



За порадою дієтолога в зимовий раціон варто включити:



Нерафіновані олії. Вживати олії потрібно щодня під час сніданку по одній десертній ложці. Натщесерце їсти олії не можна, оскільки вони можуть агресивно впливати на слизову оболонку ШКТ. Вживання олій сприяє підтримці почуття ситості і захищає від зривів на шкідливі продукти, а також сприятливо позначається на зовнішності.



Продукти з підвищеним вмістом йоду. Найбільш просте і доступне джерело - водорості. Продукти з йодом потрібно включити в зимовий раціон, оскільки вони забезпечують організм важливими мінеральними речовинами, які оздоровлюють нервову систему, послаблюють вплив стресу, захищають від розвитку депресії.



Кисломолочні продукти. Їх слід обов'язково включати в зимовий раціон, так як вони покращують стан кишкової мікрофлори, від якої залежить загальний стан організму, включаючи стан мозку і його когнітивної функції. За словами фахівця, кисломолочну продукцію з доданими до неї ягодами і фруктами корисно вживати на сніданок, чергуючи з вживанням каш (з тими ж ягодами і фруктами).

Фото: йогурт з ягодами (pixabay.com)





Обов'язковий сніданок. Після пробудження обов'язково потрібно поїсти, навіть якщо не хочеться, Дієтолог попередила: пропуск сніданку змусить організм використовувати свої внутрішні резерви, що спричинить за собою його виснаження і передчасне старіння.

Нагадаємо, дієтолог рассказала чому не можна виключати макарони з раціону. Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу овочів по макисмуму, значно менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція або жодної.

Також були названі корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій. Дієтологи і психологи дали свої рекомендації про те, що треба пити, щоб не мерзнути і не впадати в депресію. На їхню думку, у холодний сезон взагалі потрібно більше пити.

Відео: (video.rbc.ua)