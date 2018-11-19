Диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона

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Они богаты клетчаткой и растительным белком

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала, стоит ли употреблять макароны во время диет. Изделия из твердых сортов пшеницы считаются достаточно полезными. Об этом эксперт сообщает на своей странице в Facebook.

Фус утверждает, что при попытках нормализовать вес, люди исключают макароны из своего рациона. Хотя, на самом деле, есть макароны, которые не относятся к разряду "вредного мучного".

"Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. И это многих пугает. Говорят: макароны очень калорийны. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это немного больше, чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каше",-утверждает эксперт.

Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

"Употребляйте "правильные" макароны, в нормальных количествах, не чаще чем 2 раза в неделю. Тогда они не будут препятствием для нормализации веса", - подытожила Светлана Фус.

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Видео: РБК-Украина