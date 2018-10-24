Провідний спеціаліст розповіла, що таке кон'юнктивіт і чому він виникає

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Багато хто знайомий з цим захворюванням очей, однак часто не знають правильних причин його виникнення, а тому допускають помилки при лікуванні

Багато люди часто стикаються з таким очним захворюванням, як кон'юнктивіт, однак не завжди знають, що ж це таке і які причини його виникнення, а тому допускають помилки при лікуванні. Ведуча лікар-офтальмолог Юлія Прокоп'єва відповіла на ці питання у своєму Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/juli_pro_eyes)

Так, зазначається, що кон'юнктивіт – це запалення слизової оболонки ока (кон'юнктиви). Він є досить поширеним захворюванням і зустрічається у людей будь-якого віку.

Є лише дві причини виникнення кон'юктивіту: інфекційні та неінфекційні

1. Інфекційні.

Бактеріальний кон'юнктивіт:

Найчастіше їм хворіють діти. Визначити його можна за такими симптомами: рясне гнійне виділення жовтого або зеленого кольору. При такому варіанті очної хвороби лікар рекомендує стежити за гігієною рук і капати антибактеріальні краплі.

Вірусний кон'юнктивіт:

Такий вид запалення поширений серед дорослих. Виділення світлі або повністю відсутні. Крім цього можуть виникнути сльозотеча, світлобоязнь і зниження зору. Варто відзначити, що виникає запалення спочатку на одному оці, а через невеликий час – на іншому. Як правило, вірусний кон'юнктивіт виникає на тлі ГРВІ. В такому випадку фахівець радить швидше звернутися до окуліста. Лікується це холодними компресами і спеціальними очними краплями.

А ще є змішаний вид кон'юктивіту.

2. Неінфекційні.

Серед них офтальмолог виділила:

Алергічні:

Їх основні симптоми – червоні очі, набряклі повіки, що супроводжуються водянистими виділеннями і сильним свербінням. Для лікування потрібно застосування місцевих і системних антигістамінних, комбінованих медикаментів. Природно, потрібно виключити контакт з алергеном.

Токсичні (медикаментозні);

Аутоімунні (синдром Стівенса-Джонсона).

Також кон'юнктивіт може з'явитися внаслідок травм, з-за контактних лінз або стороннього тіла, неправильного росту вій, і т.п.

Щоб вилікувати кон'юнктивіт, необхідно встановити причину. Для цього потрібно звернутися до офтальмолога і бажано не займатися самолікуванням.

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Відео: РБК-Україна