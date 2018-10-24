Комаровский рассказал, как бороться с коликами у ребенка

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Врач дал пару рекомендаций, которые помогут успокоить малыша и облегчить его состояние

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам в Instagram, что делать, если у ребенка замечены колики, отметив ряд рекомендаций, которые помогут успокоить ребенка.

"Точного ответа на вопрос, из-за чего колики возникают, на сегодня не существует. Основное предположение рассматривает в качестве причины некие особенности развивающейся нервной системы, которая именно к 4 месяцам неким образом "дозревает", и проблема решается сама собой", - пишет врач.

Комаровский отмечает, что диагноз "младенческие колики" ставится тогда, когда других причин для плача нет, а также подчеркивает, что такой диагноз должен ставить исключительно врач.

Эксперт пишет: "У трехмесячного малыша могут быть вполне реальные причины для беспокойства и плача. Ему может быть голодно, холодно, жарко, тяжело дышать, у него может быть зуд, боль в связи с опрелостями, запором и еще много других причин для капризов. Диагноз "младенческие колики" ставится тогда, когда других, понятных и объяснимых, причин плача не существует, когда ребенок здоров, находится в комфортных условиях, но истерически рыдает".

Способов, которые гарантированно избавят ребенка от колик, по словам Комаровского, не существует, однако имеются определенные рекомендации, которые помогут успокоить малыша.

Врач советует не перекармливать ребенка, поддерживать оптимальный режим температуры и влажности в комнате, в перерывах между кормлениями предлагать ребенку соску-пустышку.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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"Никогда не забывайте о том, что лекарств, способных успокоить ребенка с коликами, не существует! Никакие укропные воды, никакие фенхели и ромашки, никакие полезные бактерии при коликах не помогают. Если нечто помогло - значит, это не колики!", - подытожил эксперт.

Напомним, что Комаровский рассказал, как прогулки на свежем воздухе влияют на кашель у ребенка.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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