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Ученые разработали "коктейль" с индийской специей, позволяющий прожить больше 100 лет

Lite » Красота и Здоровье 24.10.2018 - 10:58
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Это еще одно научное исследование, которое подчеркивает важность кишечных бактерий в формировании прочного здоровья человека

Канадские ученые выяснили, что прием пробиотиков с пищевой добавкой, богатой полифенолами, и одного из традиционных индийских растительных препаратов трифала может дать человеку долголетие. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что продолжительность жизни мушек-дрозофилов после данной комбинации увеличивалась на 60% - до 66 дней, что на 26 дней больше обычного. Кроме того, насекомые как "бонус" получили защиту от возрастных болезней. В случае с человеком это является эквивалентом в 128 лет жизни, если отталкиваться от средней продолжительности жизни в 80 лет. 

Не смотря на то, что эксперименты пока проводили только с мухами, ученые считают, что их результаты должны наблюдаться и у людей, хотя и не с такими удивительньми цифрами.

Мушки-дрозофилы часто используются в научных экспериментах. Этих насекомых делят почти на две трети одинаковые биохимические сигнальные пути с людьми. 

"Коктейль" канадских ученых позволил снизить у мух проявления старения вроде возрастающей резистентности к инсулину, воспалительных процессов и окислительного стресса.

Добавим, что это еще одно научное исследование, которое подчеркивает важность кишечных бактерий в формировании прочного здоровья человека. 

Ранее мы сообщали, что группа ученых из США и Финляндии провела глобальное исследование, в котором выяснила, какой возраст является самым опасным у мужчин и женщин с точки зрения состояния здоровья.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, как сэкономить на лекарствах. По ее мнению, около 4 миллиардов долларов можно было бы сэкономить, если бы украинцы не приобретали гомеопатические и фитотерапевтические препараты.

Ранее мы писали о том, что врачи дали рекомендации о продлении жизни тем, кто перенес инфаркт.

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Видео: РБК-Украина

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