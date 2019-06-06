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Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы

Lite » Красота 06.06.2019 - 15:58
Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка рассказала, что помогает ей избежать старения кожи

В вопросах красоты и внешнего вида уход зи лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона. Известная певица Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram, какие секреты и правила помогают ей ухаживать и заботиться о коже, чтобы она оставалась чистой и увлажненной.

"Я, как и любая другая девушка, люблю ухаживать за собой и не жалею на это ни времени, ни сил. Поэтому давайте поговорим об уходе за своим лицом в летний период. Да, здесь тоже есть определенные правила, ведь никто не хочет старения кожи, тем более преждевременного. Косметологи считают, что самые опасные месяцы для нашего лица именно летние, когда кожа страдает от жары, пыли, ветра и, если вы собираетесь на море, соли", - отметила артистка.

Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Чтобы не проиграть "вредителям красоты", нам нужно:

  • тщательно очищать кожу. Идеальный вариант для лета - гели, муссы, молочко и пенки два раза в день, но только те, где нет щелочи и мыльной основы.
  • сократить очищение скрабом до одного раза в 7-14 дней.
  • вытирать влажное лицо сухой или матирующей салфеткой, аккуратно прикладывая к коже, а не растирая ее.
  • в течении дня пользоваться термальной водой, чтобы не пересушивать кожу.
  • не использовать отбеливающие крема и пилинги, это может усилить чувствительность к ультрафиолету и ускорить старение.
  • наносить ночной крем, только не зимний вариант, в этом случае кожа будет потеть и портиться, а поры будут забитыми.

Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В состав вашего лучшего крема для лица в летний период должны входить:

  • антиоксиданты;
  • увлажняющие компоненты;
  • витамины С и Е.
  • отложить подальше тональное средство, а вместо него использовать легкий ВВ крем или флюид с SPF.

Уход за лицом в летний период: секреты известной певицыФото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Вика из НеАнгелов раскрыла секрет своей стройности.

Ранее Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве и любви к себе.

К слову, Анна Седокова поделилась рецептами скраба в домашних условиях из простых продуктов

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Новости Украины Анна Седоковакрасотауход за лицом
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