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Догляд за обличчям в літній період: секрети відомої співачки

Lite » Краса 06.06.2019 - 15:58
Догляд за обличчям в літній період: секрети відомої співачки
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка розповіла, що допомагає їй уникнути старіння шкіри

В питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону. Відома співачка Анна Сєдокова поділилася на своїй сторінці в Instagram, які секрети і правила допомагають їй доглядати і дбати про шкіру, щоб вона залишалася чистою і зволоженою.

"Я, як і будь-яка інша дівчина, люблю доглядати за собою і не шкодую на це ні часу, ні сил. Тому давайте поговоримо про догляд за своїм обличчям у літній період. Так, тут теж є певні правила, адже ніхто не хоче старіння шкіри, тим більше передчасного. Косметологи вважають, що найбільш небезпечні місяці для нашого обличчя саме літні, коли шкіра страждає від спеки, вітру, пилу і, якщо ви збираєтеся на море, солі", - зазначила артистка.

Догляд за обличчям в літній період: секрети відомої співачки
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Щоб не програти "шкідникам краси", нам потрібно:

  • ретельно очищати шкіру. Ідеальний варіант для літа - гелі, муси, молочко та пінки два рази в день, але тільки ті, де немає лугу і мильної основи.
  • скоротити очищення скрабом до одного разу на 7-14 днів.
  • витирати вологе обличчя сухою або матуючої серветкою, акуратно прикладаючи до шкіри, а не розтираючи її.
  • протягом дня користуватися термальною водою, щоб не пересушувати шкіру.
  • не використовувати відбілюючі креми і пілінги, це може посилити чутливість до ультрафіолету і прискорити старіння.
  • наносити нічний крем, тільки не зимовий варіант, в цьому випадку шкіра буде потіти і псуватися, а пори будуть забитими.

Догляд за обличчям в літній період: секрети відомої співачки

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

До складу вашого кращого крему для обличчя в літній період повинні входити:

  • антиоксиданти;
  • зволожуючі компоненти;
  • вітаміни С і Е.
  • відкласти подалі тональний засіб, а замість нього використовувати легкий ВВ крем або лосьйон з SPF.

Догляд за обличчям в літній період: секрети відомої співачкиФото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів розкрила секрет своєї стрункості.

Раніше Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитиві любов до себе.

До речі, Анна Сєдокова поділилася рецептами скрабу в домашніх умовах з простих продуктів

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