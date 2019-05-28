Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы

Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Седокова поделилась своими бьюти-секретами

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно призналась, что решила немного похудеть, тратит немало сил и времени на поддержание себя в отличной форме. Кроме правильного питания и занятий спортом, артистка призвала не забывать баловать себя и устраивать себе SPA на дому, чтобы позаботиться о коже и волосах.

Она решила поделиться с подписчиками своего Instagram простыми и полезными рецептами скраба, который легко можно приготовить дома из самых обычных продуктов.

"Посвятите сегодняшний день себе: устройте домашнее SPA. Только представьте, как приятно заняться своими ручками и ногами, чтобы они выглядели ухоженно, сделать маску для лица и волос, намазать тело лосьоном, чтобы оно было бархатным. Все. Решено. Сегодня все только для нас. Только перед нанесением лосьона лучше сделать скраб, чтобы обновить нашу кожу. Я нашла для вас три простых варианта скраба в домашних условиях из продуктов, которые есть на каждой кухне", - написала Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annaupgraded)

Топ-3 рецепта скраба от певицы:



Антицеллюлитный кофейный скраб

1 стакан молотого кофе

6 ст. л. жидкого кокосового масла

3 ст. л. морской соли

Перед нанесением сделайте массаж лёгкими круговыми движениями проблемных зон сухой щеткой, для отшелушивания и стимулирования кровотока.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахарный скраб

1 стакан сахара

1/3 стакана масла сладкого миндаля или другого, на ваш выбор

20 капель эфирного масла ванили или 1 чайная ложка ванильного экстракта

Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно добавляя миндальное масло.



Лимонный скраб

3 чашки сахара

3/4 стакана оливкового масла

сок одного лимона

цедра двух лимонов

2 столовые ложки ванильного экстракта

Смешайте сахар с маслом и экстрактом ванили, затем добавьте мелко натертую цедру двух лимонов и сок одного из них.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания.

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