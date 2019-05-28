ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы

Lite » Красота 28.05.2019 - 08:53
Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы
Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Седокова поделилась своими бьюти-секретами

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно призналась, что решила немного похудеть, тратит немало сил и времени на поддержание себя в отличной форме. Кроме правильного питания и занятий спортом, артистка призвала не забывать баловать себя и устраивать себе SPA на дому, чтобы позаботиться о коже и волосах.

Она решила поделиться с подписчиками своего Instagram простыми и полезными рецептами скраба, который легко можно приготовить дома из самых обычных продуктов.

"Посвятите сегодняшний день себе: устройте домашнее SPA. Только представьте, как приятно заняться своими ручками и ногами, чтобы они выглядели ухоженно, сделать маску для лица и волос, намазать тело лосьоном, чтобы оно было бархатным. Все. Решено. Сегодня все только для нас. Только перед нанесением лосьона лучше сделать скраб, чтобы обновить нашу кожу. Я нашла для вас три простых варианта скраба в домашних условиях из продуктов, которые есть на каждой кухне", - написала Седокова.

Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annaupgraded)

Топ-3 рецепта скраба от певицы:

Антицеллюлитный кофейный скраб 

  • 1 стакан молотого кофе
  • 6 ст. л. жидкого кокосового масла
  • 3 ст. л. морской соли

Перед нанесением сделайте массаж лёгкими круговыми движениями проблемных зон сухой щеткой, для отшелушивания и стимулирования кровотока.

Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахарный скраб 

  • 1 стакан сахара
  • 1/3 стакана масла сладкого миндаля или другого, на ваш выбор
  • 20 капель эфирного масла ванили или 1 чайная ложка ванильного экстракта

Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно добавляя миндальное масло.

Лимонный скраб 

  • 3 чашки сахара
  • 3/4 стакана оливкового масла
  • сок одного лимона
  • цедра двух лимонов
  • 2 столовые ложки ванильного экстракта

Смешайте сахар с маслом и экстрактом ванили, затем добавьте мелко натертую цедру двух лимонов и сок одного из них.

Скраб в домашних условиях из простых продуктов: топ-3 рецепта от известной певицы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания.

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк назвала топ-5 бьюти-лайфхаков для волос, чтобы они были здоровыми, красивыми и ухоженными.

А бьюти-эксперт Виктория Кушнарева рассказала, как определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать.

Быстро и натурально: 5 экспресс-рецептов от темных кругов и морщин под глазами Худеем со звездой: Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания
Новости Украины Анна Седоковакожакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь