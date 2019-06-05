"Получаю огромное удовольствие": Вика из НеАнгелов раскрыла секрет своей стройности

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика также поделилась дополнительным лайфхаком для стройности

Вика Смеюха - участница группы НеАнгелы, часто появляется на сцене в откровенных образах, демонстрируя роскошную фигуру. О том, как Вика максимально отдается спорту, она рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Так, Вика Смеюха подчеркнула, что она действительно получаєт большой удовольствие от посещения спортзала.

"Я получаю от спорта огромное удовольствие, но опять же, потому что я максималист, я прихожу в спортзал рано утром, а ухожу поздно вечером, в 11 вечера могу уйти. Могу сходить на 4 тренировки, потом еще поплавать в бассейне. В неделю могу сходить действительно немного, но зато очень конкретно", - делится певица с "Зірковим шляхом".

Стройная Вика из НеАнгелов в купаьнике (фото: instagram.com/vikanablack)

Еще одним лайфхаком Виктории является употребление большого количества воды.

"Я вот всем рекомендую, очень полезно выпить воды натощак. H2O - это здоровье, это хорошее состояние кожи всегда, это насыщение кислородом и вообще нужно, как правило, два литра минимум. Пытаюсь кофе не очень много пить вообще в своей жизни", - говорит певица на канале "Украина".

Кстати, не так давно Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в стильном комбинезоне. У певицы как раз выдалась возможность в очередной раз продемонстрировать свои идеальные формы. Смеюха встретилась со своей сестрой, прогулялась по Киеву, посетила кинопремьеру, еще и новый образ "выгуляла".

Также обратите внимание, что до этого Вика показала комплекс упражнений для идеальной фигуры. Солистка НеАнгелов записала сразу несколько эффективных упражнений. При этом Смеюха занимается с дополнительным весом.