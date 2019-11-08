Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами

С наступлением холодного времени года многие из нас замечают, что кожа становится суше. Например, летом кожа нормальная, а зимой становится сухой, или летом жирная кожа, а зимой становится нормальной. Бьюти-блогер Виктория Кушнарева, которая ранее рассказала, как определить свой тип кожи, раскрыла причины этого явления и дала советы по уходу в холодное время года на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что на самом деле тип кожи у нас не меняется, а меняются погодные условия, и наша кожа не может на это не реагировать. При температуре +5 градусов снижается активность сальных желез, кожа выделяет меньше себума, в результате снижаются её защитные свойства. Поэтому в холодное время года возникает необходимость корректировать уход за кожей.

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Мы конечно можем использовать одни и те же средства круглый год, но это будет неправильно.

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Есть один нехитрый способ подобрать правильный уход зимой. Все, что нужно сделать, это выбрать средства для ухода за кожей соседнего типа. То есть, если у вас жирная или комбинированная кожа летом, зимой выбираем крем для нормальной кожи, заменяя все стягивающие и матирующие крема на легкие защитные и питательные для нормальной кожи.



Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Если у вас нормальная кожа летом, зимой вам подойдёт крем для сухой кожи, ну а если у вас сухая кожа, что бывает крайне редко (не путайте обезвоженную кожу с сухой), то зимой вам необходимо заботиться о вашей коже вдвойне.

Существует такое мнение, что зимой нельзя пользоваться увлажняющим кремом, так как такой крем содержит воду, а на морозе она замёрзнет и превратится в лёд, что очень негативно скажется на коже. Девочки, не может крем замерзнуть, так как температура на поверхности нашей кожи всегда больше нуля.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Но вот правда то, что зимой действительно необходимо делать выбор в пользу защитных и питательных кремов, нежели увлажняющих. И не потому, что крем замерзает на коже, а вот почему:

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Существует два вида увлажняющих компонентов:

1) Вещества, притягивающие влагу из окружающей среды (гиалуроновая кислота, мочевина, и тд);

2) Вещества, замедляющие испарение влаги с поверхности кожи (растительные масла).

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В кремах обычно содержатся как одни, так и другие компоненты, но в зимнее время года необходимо отдавать предпочтение средствам, в которых преобладают компоненты, препятствующие испарению влаги с поверхности кожи.

Иллюстративное фото: (instagram.com/vita_bodylove)

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