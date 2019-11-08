Як доглядати за шкірою взимку: б'юті-блогер поділилася порадами

З настанням холодної пори року багато хто з нас помічають, що шкіра стає сухішою. Наприклад, влітку шкіра нормальна, а взимку стає сухою, або влітку жирна шкіра, а взимку стає нормальною. Б'юті-блогер Вікторія Кушнарьова, яка раніше розповіла, як визначити свій тип шкіри, розкрила причини цього явища і дала поради по догляду в холодну пору року на своїй сторінці в Instagram.

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Вона зазначила, що насправді тип шкіри у нас не змінюється, а змінюються погодні умови, і наша шкіра не може на це не реагувати. При температурі +5 градусів знижується активність сальних залоз, шкіра виділяє менше себума, в результаті знижуються її захисні властивості. Тому в холодну пору року виникає необхідність коригувати догляд за шкірою.

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Ми звичайно можемо використовувати одні і ті ж засоби круглий рік, але це буде неправильно.

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Є один нехитрий спосіб підібрати правильний догляд взимку. Все, що потрібно зробити, це вибрати засоби для догляду за шкірою сусіднього типу. Тобто, якщо у вас жирна або комбінована шкіра влітку, взимку вибираємо крем для нормальної шкіри, замінюючи всі ты, що стягують і матові креми на легкі захисні і поживні для нормальної шкіри.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Якщо у вас нормальна шкіра влітку, взимку вам підійде крем для сухої шкіри, ну а якщо у вас суха шкіра, що буває вкрай рідко (не плутайте зневоднену шкіру з сухою), то взимку вам необхідно піклуватися про вашу шкіру подвійно.

Існує така думка, що взимку не можна користуватися зволожуючим кремом, так як такий крем містить воду, а на морозі вона замерзне і перетвориться в лід, що дуже негативно позначиться на шкірі. Дівчатка, не може крем замерзнути, так як температура на поверхні нашої шкіри завжди більше нуля.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Але ось правда те, що взимку дійсно необхідно робити вибір в користь захисних і поживних кремів, ніж зволожуючих. І не тому, що крем замерзає на шкірі, а ось чому:

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Існує два види зволожуючих компонентів:

1) Речовини, що притягають вологу з навколишнього середовища (гіалуронова кислота, сечовина, і тд);

2) Речовини, що уповільнюють випаровування вологи з поверхні шкіри (рослинні олії).

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У кремах зазвичай містяться як одні, так і інші компоненти, але в зимовий час року необхідно віддавати перевагу засобам, в яких переважають компоненти, що перешкоджають випаровуванню вологи з поверхні шкіри.

Ілюстративне фото: (instagram.com/vita_bodylove)

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