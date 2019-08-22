Как ухаживать за длинными волосами: советы французского колориста

Поддерживать длинную шевелюру красивой и здоровой - нелегкая задача
Каждая девушка хочет иметь блестящие и красивые волосы, а чтобы этого добиться, необходимо за ними правильно ухаживать. Особенно нелегко приходится обладательницам длинной и густой шевелюры. К ним относится и певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как борется с целлюлитом.
На своей странице в Instagram она поделилась советами известного эксперта о том, как правильно ухаживать за длинными волосами.
"Наши волосы - это наша гордость и настоящая роскошь. Какая у вас длина? Я очень люблю длинные и сколько бы не просматривала опросов, подавляющее большинство мужчин так же голосуют за эффектные волосы от середины спины. Знали бы они, сколько за ними ухаживать. А многие ли девушки знают, как? Ничего, сейчас мы еще раз повторим все вместе. Я нашла советы известного парижского колориста Кристофа Робина, он точно знает, как выглядеть, будто ты только из рекламы шампуня", - отметила артистка.
Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Это не быстрый процесс, но если все делать правильно, то мыть голову будет достаточно два раза в неделю.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Напомним, певица Анна Седокова дала девушкам советы, как развить в себе женственность.
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