Как ухаживать за длинными волосами: советы французского колориста

Каждая девушка хочет иметь блестящие и красивые волосы, а чтобы этого добиться, необходимо за ними правильно ухаживать. Особенно нелегко приходится обладательницам длинной и густой шевелюры. К ним относится и певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как борется с целлюлитом.

На своей странице в Instagram она поделилась советами известного эксперта о том, как правильно ухаживать за длинными волосами.

"Наши волосы - это наша гордость и настоящая роскошь. Какая у вас длина? Я очень люблю длинные и сколько бы не просматривала опросов, подавляющее большинство мужчин так же голосуют за эффектные волосы от середины спины. Знали бы они, сколько за ними ухаживать. А многие ли девушки знают, как? Ничего, сейчас мы еще раз повторим все вместе. Я нашла советы известного парижского колориста Кристофа Робина, он точно знает, как выглядеть, будто ты только из рекламы шампуня", - отметила артистка.



Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Расчешите волосы до мытья, так будет проще расчесать их и после. Сначала кончики, затем корни.

Нанесите на кончики натуральное масло для волос и вновь расчешите. В идеале - миндальное или аргановое масло. Оставьте на волосах на ночь или на 15 минут, если мыть голову нужно сейчас.

Используйте шампунь, который подходит для вашего типа волос. Окрашенным - бессульфатный шампунь. Неокрашенным, с жирными корнями - сульфатный. Кудрявым - очищающий кондиционер, так как такие волосы склонны к сухости.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Не переводите продукт. Чайной ложки средства будет достаточно. Вспеньте шампунь и вотрите его пальцами (не ногтями ) в корни волос, не затрагивая кончики. Лучше опустить голову, чтобы придать волосам объем и улучшить кровообращение.

Тщательно смойте шампунь.

Если вы не можете обойтись без кондиционера - наносите только на кончики, иначе корни будут жирными.

Раз в неделю используйте маску для волос, подбирая под свой тип.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Не расчесывайте мокрые волосы, это портит их структуру.

Лайфхак от Кристофа. Как сушить волосы, чтобы облегчить расчесывание и придать корням естественный объем: "Опустите голову и быстрыми движениями ударяйте по волосам полотенцем с обеих сторон".

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Не увлекайтесь сухим шампунем. Лучше распылите на жирные корни немного уксусного раствора (пять капель яблочного уксуса на 100 г воды). Он не оставляет следов и ухаживает за кожей головы.



Это не быстрый процесс, но если все делать правильно, то мыть голову будет достаточно два раза в неделю.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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