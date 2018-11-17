Удобный маркер: назван новый признак предракового состояния организма

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Некоторые вещества, способствующие развитию рака, появляются еще до начала болезни. Выявив их, можно предотвратить болезнь

Ученые из США, работающие в Калифорнийском университете в штате Лос-Анджелес, сообщили новый признак того, что организм человека пребывает в предраковом состоянии. Об этом может свидетельствовать повышение уровня концентрации молекул, которые известны, как натрий-глюкозный котранспортер 2 SGLT2, пишет зарубежное издание "Medicalxpress".

Согласно выводам специалистов, молекула позволяет клеткам рака усваивать глюкозу и получать энергию в необходимом объеме, чтобы выживать и расти.

Онкологическим клеткам глюкоза необходима дл обеспечения жизнедеятельности и роста, а потому другие виды транспортных белков — глюкозные транспортеры (GLUT) — критически важны для них. В ходе других исследований ранее было выявлено, что SGLT2 предположительно играет важную роль в развитии некоторых типов рака, например таких, как рак предстательной и молочной железы и других.

Выявить активность таких глюкозных транспортеров в клетках рака легких на разных стадиях заболевания смогли с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Новые опухолевые образования снабжают себя углеводами преимущественно через натрий-глюкозный котранспортер, а не через GLUT. Однако, увеличение концентрации SGLT2 может происходить и до появления опухоли, что в свою очередь делает его удобным маркером для выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях.

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Видео: РБК-Украина