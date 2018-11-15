Ученые установили возраст начала старения

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

При этом самые первые симптомы старения оказываются незаметными

Американские ученые установили, в каком возрасте в организме современных людей начинается процесс старения. Согласно их заключению, это происходит довольно рано - в 39 лет, передает "Медикфорум".

При этом специалисты отметили, что для для большинства его самые первые симптомы оказываются незаметными. Ученые провели ряд экспериментов, и в итоге пришли к выводу, что в 39 лет включается пусковой механизм угасания умственной и физической активности.



Исследователи выяснили, что в 39 лет в организме начинает снижаться количество миелина - вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, что провоцирует развитие процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

Ученые полагают, что первыми признаками старения, которые могут возникать в 39 лет, могут быть боль и скованность в суставах. Кроме того, сигналом начала старения являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.



Отметим, что в 2015 году ученые из Университета Северной Каролины сделали заявление о том, что уже в возрасте 25 лет у человека можно заметить признаки начала старения.

Напомним, ученые назвали девять признаков старения. Специалисты провели это исследование с целью показать основные процессы, которые происходят в теле с течением времени.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов. По словам одного из авторов исследования Амра Маравана из университета Вирджинии, витамин D также благоприятно влияет на кости, поэтому людям стоит поддерживать его на высоком уровне, выходя на солнце или используя пищевые добавки.

Кстати, диетолог рассказала, от какой еды стоит отказаться, чтобы избежать старения.По словам диетолога, в первую очередь к минимуму необходимо свести употребление сахара, фруктозы и лактозы. Не стоит часто употреблять фрукты, при возможности их лучше заменить на овощи.

Видео: РБК-Украина