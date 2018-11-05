Рак простаты: пять фактов, которые должен знать каждый мужчина

Иллюстративное фото (med.vesti.ru)

Рак предстательной железы входит в пятерку заболеваний, от которых чаще всего умирают мужчины

Ежегодно в ноябре проходит акция "Мовембер" (с англ. переводится, как "усябрь"). Это движенье зародилось в Австралии. Суть благотворительного проекта заключается в том, что мужчины во всем мире в течение месяца отращивают усы, собирают пожертвования на борьбу с распространенной "мужской" болезнью, информируя окружающих о проблеме рака простаты. В связи с этим, Министерство охраны здоровья Украины подготовило пять фактов о раке простаты, которые должен знать каждый мужчина.

Иллюстративное фото: "Усябрь" (angliya.com)

1. Рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием среди сильного пола.

Рак простаты также известный, как раковая опухоль предстательной железы или рак предстательной железы - это злокачественное новообразование, развивающееся из тканей предстательной железы. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак простаты входит в пятерку болезней, от которых умирают мужчины разных возрастов.

2. Чаще всего раком простаты заболевают мужчины преклонного возраста.

Около 80% этого недуга диагностируется у мужчин в возрасте 65 лет и старше, реже - у мужчин до 40 лет.

3. В основные группы риска попадают мужчины с генетической предрасположенностью и по возрастному критерию.

Риск возникновения рака предстательной железы возникает с возрастом. В группе риска развития этого онкологического заболевания - мужчины старшего и пожилого возраста, а также те, у кого с таким же диагнозом был кто-то из их близких родственников, например, отец или брат. Кроме того, согласно последним исследованиям ученых, стало известно, что ожирение повышает риск развития рака предстательной железы.

4. Зачастую эта болезнь протекает бессимптомно

Как правило, раковая опухоль предстательной железы растет медленно и у большинства мужчин часто бывают такие формы рака, при которых внешние симптомы отсутствуют, а это значительно затрудняет диагностику на ранних стадиях. Если симптомы и возникают, то они чаще всего проявляются так: различные расстройства и сложности при мочеиспускании: слабый или прерванный поток мочи, частое или учащенное мочеиспускание (особенно по ночам), трудно начать справлять нужду "по-маленькому", неполное опустошение мочевого пузыря, а еще неприятные ощущения при походе в туалет. Также одним из симптомов болезни является обнаружение крови в моче или сперме. Сюда же относятся боли в спине, бедрах или в тазу и мучительная эякуляция.

При обнаружении одного или нескольких из вышеперечисленных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу за консультацией. Стоит помнить, что эти признаки могут сигнализировать так же и о других заболеваниях.

5. Наилучший вариант профилактики и предотвращения рака простаты – регулярные профилактические обследования.

Стоит проконсультироваться со своим доктором о необходимости онкологического скрининга - специального обследования людей, не имеющих выраженных симптомов, для обнаружения рака на более ранней стадии. Во время профилактической процедуры могут быть обнаружены уплотнения простаты, наличие которых исключает злокачественную опухоль. Одним из распространенных видов диагностики смертельного заболевания является анализ крови для определения уровня ПСА (простатический специфический антиген). Повышение уровня ПСА может указывать как на рак простаты, так и на другие серьезные заболевания или нарушения (например, увеличение размера предстательной железы или наличие инфекции).

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Видео: РБК-Украина