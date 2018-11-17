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Зручний маркер: названа нова ознака передракового стану організму

Lite » Краса і здоров'я 17.11.2018 - 15:25
Зручний маркер: названа нова ознака передракового стану організму
Ілюстративне фото (twitter.com/MMagdalskaya)

Деякі речовини, що сприяють розвитку раку, з'являються ще до початку хвороби. Виявивши їх, можна запобігти хворобі

Вчені з США, що працюють в Каліфорнійському університеті в штаті Лос-Анджелес, повідомили нову ознаку того, що організм людини перебуває в передраковому станi. Про це може свідчити підвищення рівня концентрації молекул, які відомі, як натрій-глюкозний котранспортер 2 SGLT2, пише закордонне видання "Medicalxpress".

Згідно з висновками фахівців, молекула дозволяє клітинам раку засвоювати глюкозу і отримувати енергію в необхідному обсязі, щоб виживати і рости.

Онкологічним клітинам глюкоза необхідна дл забезпечення життєдіяльності та зростання, а тому інші види транспортних білків — глюкозні транспортери (GLUT) — критично важливі для них. В ході інших досліджень раніше було виявлено, що SGLT2 імовірно грає важливу роль в розвитку деяких типів раку, наприклад таких, як рак передміхурової та молочної залози та iнших.

Виявити активність таких глюкозних транспортерів в клітинах раку легенів на різних стадіях захворювання змогли за допомогою позитронно-емісійної томографії.

Нові пухлинні утворення забезпечують себе вуглеводами переважно через натрій-глюкозний котранспортер, а не через GLUT. Однак, збільшення концентрації SGLT2 може відбуватися і до появи пухлини, що в свою чергу робить його зручним маркером для виявлення злоякісних захворювань на ранніх стадіях.

До речі, Lite раніше писав про п'ять фактів, які повинен знати кожен чоловік про рак простати.

Раніше вчені назвали ранні симптоми раку.

До цього повідомлялося, що учені виявили корисну властивість дорогоцінного металу, яке допомагає вилікувати найбільш небезпечний тип раку.

Відео: РБК-Україна

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