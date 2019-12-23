Как употреблять алкоголь в праздники: правила безопасности от эксперта

Чтобы не навредить фигуре и здоровью, следуйте этим рекомендациям
Если вы худеете и переживаете, как же быть с праздниками, когда не избежать не только переедания, но и употребления весьма калорийных алкогольных напитков, обратите внимание на рекомендации эксперта. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала основные мифы о питании за новогодним столом, поделилась на своей странице в Instagram полезными советами и правилами безопасности при употреблении спиртного в праздничные дни.
Как алкоголь влияет на вес:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Если нет возможности отказаться от алкоголя навсегда осознанно, то рекомендуется выбирать самые безопасные напитки, как для здоровья, так и для фигуры.
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Рекомендации нутрициолога:
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По калорийности и крепости рекомендую выбирать сухие вина. Красное сухое вино примерно 80 калорий на 100 грамм. Но сильно увлекаться все равно не стоит.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Чтобы ограничения и запреты не приводили к срывам, нужно менять привычки постепенно. И если у вас есть привычка регулярно выпивать в хорошей компании, то позволяйте себе 100-150 гр вина в неделю.
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На следующий день пейте больше воды, чтобы вывести токсины, которые образовались после распада алкоголя. Ведь именно вода моет нас изнутри. Пейте больше и последствия отравления пройдут быстрее.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, диетолог Елена Кален дала советы, которые помогут избежать обжорства на праздниках.