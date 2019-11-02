Обрати внимание: здоровые продукты, которые очень калорийны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Именно они могут быть причиной того, что вес не уходит

Ты стараешься придерживаться здорового образа жизни и покупаешь только полезные продукты, но вес почему-то не уходит? В чем причина? Возможно, ты выбираешь "не те" полезные продукты или неправильно оцениваешь их. Диетолог Анна Пониматкина, которая ранее перечислила 5 простых средств для свежей и сияющей кожи, назвала здоровые продукты, которые точно добавят тебе калории. Список она опубликовала на своей странице в Instagram.

Именно они могут быть причиной того, что вес предательски стоит на месте и никак не хочет снижаться.

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1. Орехи и семена

В маленькой горстке миндаля или фундука содержится почти 200 калорий и 14 гр. жира. Мало кто ограничивается несколькими орешками. Орехи содержат много растительного жира, и если не придерживаться нормы – 40 гр. в день, то лишних килограммов не избежать. Безопасными дозами для фигуры будут: 20 штук миндаля, 6-7 грецких орехов, 1-2 бразильских ореха в день, но при условии, что вы полностью откажетесь от растительного масла.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Сухофрукты

Сухофрукты коварнее фруктов. А сахара в них не меньше, чем в конфетах (в половине стакана кураги (50г) – 25 гр. сахара и 150 килокалорий). Тем, кто следит за фигурой, нужно помнить: количество кураги, инжира, фиников и других сухофруктов не должно превышать 30–40 граммов в день.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Мюсли или гранола

Мюсли работают как бомба замедленного действия. Тарелка (100 г) мюсли – это 300–350 килокалорий, а если в мюсли добавлен шоколад, мед, орехи или масла, то калорийность блюда взлетает далеко за четыреста. Чтобы легко влезать в любимые джинсы, выбирайте мюсли без добавок и ограничьте порцию до 20–40 граммов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Обезжиренный йогурт

Обезжиренные молочные и кисломолочные продукты не очень приятны на вкус, поэтому производители добавляют много других "бонусов" в обезжиренный продукт. Чаще всего это, конечно же, огромное количество сахара и вкусовых добавок.

Поэтому, если вам очень хочется съесть йогурт, купите нормальный или приготовьте его дома сами. Но не покупайтесь на вот эти заветные "творог фитнес со злаками".



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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