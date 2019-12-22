Как избежать обжорства на праздниках: эффективные советы

Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)

Эксперт рассказала, чем заменить постоянное жевание вкусненького

У многих во время новогодних каникул появляется больше свободного времени, которое часто хочется провести с близкими людьми: сходить в гости, собраться семьей, пригласить кого-то к себе, душевно поболтать и в большинстве случаев тут не обходится без накрытого стола и угощений. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на своей странице в Instagram поделилась советами, как избежать обжорства в этот период.

Эксперт рассказала, чем можно заменить желание постоянно жевать что-то вкусненькое и не набрать лишние килограммы в итоге.

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Если инициатором встречи выступаете вы, то предложите близким провести время вне дома и вне стола, сходите вместе куда-нибудь: на каток, покататься на лыжах, сходить на елку, поиграть в снежки. Вы заметите, что это доставляет еще большее удовольствие, чем вкусные посиделки за столом. Ведь во время активных игр и мероприятий возникают различные ситуации, где кому-то нужно помочь встать или не дать упасть или научить чему-то, например держать равновесие на коньках.

Иллюстративное фото (pexels.com)

И именно в таких ситуациях наши отношения друг с другом становятся еще более теплыми, еще более близкими и доверительными, что совершенно точно радует и укрепляет семью.

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Кроме того, если выбирать для себя активный отдых в новогодние каникулы, то этот период станет как раз наиболее благоприятным для снижения веса, т.к. подвижные игры на свежем воздухе не только приносят массу удовольствия, но и обогащают организм кислородом, что улучшает обмен веществ и способствует снижению веса.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если погода “нелетная” и всем комфортнее остаться дома, то собраться можно и за веселыми играми и историями без специальных застолий. Можно приготовить напитки и закуски на случай, если кто-то из гостей проголодается.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Надежда Пахирко развенчала мифы о питании за новогодним столом.