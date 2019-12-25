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Як утримати вагу в свята: ефективні поради

Lite » Краса 25.12.2019 - 15:16
Як утримати вагу в свята: ефективні поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як не залишитися без талії після новорічних застіль

Настає низка святкових днів, а разом з ними і веселих і щедрих застіль. Як же не залишитися без талії після новорічного веселощів і утримати свою вагу? Дієтолог Алла Пониматкина, яка раніше перерахувала здорові продукти, які дуже калорійні, дала ефективні поради від святкового переїдання на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо не можна, але трохи хочеться, то можна" - ось за таким принципом і намагаємося харчуватися в святкові дні, зазначила експерт. В рамках розумного, звичайно ж!

Основне, чого слід дотримуватися:

За 30 хвилин до застілля випийте склянку теплої води. Вона частково наповнить шлунок і запустить травлення.

Як утримати вагу в свята: ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо Ви в гостях, огляньте стіл, оцініть, що є. Почніть їсти з м'ясного.

Намагайтеся вибирати менш жирні чусочки.

Намагайтеся вживати свіжі овочі, сир, легкі бутерброди.

Як утримати вагу в свята: ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо всі салати заправлені майонезом, то не відмовляйтеся, покладіть трохи, вгамуєте своє бажання.

До десерту вимоги такі ж, трохи можна.

Можна пропустити келишок вина, не кваплячись, "смакуйте" і пам'ятаєте в алкоголі багато калорій і зовсім немає користі.

Як утримати вагу в свята: ефективні поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.

Як вживати алкоголь на свята: правила безпеки від експерта Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради
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