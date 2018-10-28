"Неизбежные факторы": ученые назвали девять признаков старения

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эти факторы неизбежны, но замедлить процесс старения возможно

Эксперт национального онкологического центра в Испании Мануэль Серрано является одним из авторов исследования "Признаки старения". Специалисты провели это исследование с целью показать основные процессы, которые происходят в теле с течением времени. Всего ученые выделили девять факторов, свидетельствующих о том, что человек стареет. Об этом сообщает BBC.

Согласно выводам Серрано, это неизбежные факторы.

"Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда", - отметил в интервью эксперт.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Так, что же сопутствует старению?

1. Накапливаются повреждения ДНК

Этот генетический код всегда передается от одной клетки к другой. При старении увеличивается количество ошибок, которые могут появиться в этом процессе. Эти ошибки постепенно накапливаются в клетках.

Это называется генетической нестабильностью. Этот феномен может угрожать работе стволовых клеток. Кстати, именно из этих клеток формируются другие с разными функциями. При накоплении ошибок эти клетки могут стать раковыми.

2. Изнашиваются хромосомы.

Нити ДНК на своих окончаниях имеют теломеры, это своеобразные защитные "колпачки". По мере старения они изнашиваются и хромосомы становятся более уязвимыми. Это означает, что они некорректно воспроизводятся, что вызывает проблемы.

Разрушение теломеров приводит к таким заболеваниям, как фиброз и апластическая анемия - серьезное иммунологическое заболевание.

Но есть и хорошая новость: ученые уже научились повышать уровень теломераза - вещество, удлинняющее теломеры. Опыты на мышах показали, что повышение длины теломеров может продлить жизнь грызунов.

3. Ухудшается подвижность клеток.

Множество генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка, например, вести себя как клетка тела или мозга. Образ жизни и время имеют прямое влияние на исполнение этих "инструкций". Клетки могут изменить свое "поведение".

Иллюстративное фото (pixabay.com)

4. Обновление клеток идет на спад.

Чтобы предотвратить скопление "отходов" в наших клетках, состоящих из неработающих частей, тело регулярно обновляет клеточный набор. Однако с возрастом эта способность теряется, и клетки начинают накапливать в себе токсичные или бесполезные компоненты, что, в последствии, способствует развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона или катаракты.

5. Ухудшение метаболизма

С возрастом клетки утрачивают способность перерабатывать жиры и сахар. Это, как правило, является причиной развития возрастного диабета. К сожалению, организм пожилых людей не способен перерабатывать все, что они едят.

6. Работа митохондрий останавливается

Митохондрия – это энергетический "двигатель" клетки, с течением времени они начинают терять свою эффективность.

По мнению ученых, улучшение функций митохондрии может повысить продолжительность жизни млекопитающих.

7. Клетки становятся "зомби"

Поврежденная клетка останавливает свою работу, чтобы не воспроизводить другие "испорченные" клетки. Она больше не размножается, но и умирать не спешит. Эти "зомби" могут влиять на соседние нормальные клетки и вредить всему телу. С годами таких клеток становится все больше. В ходе опытов над мышами удаление клеток-зомби помогло замедлить процессы старения.

8. Стволовые клетки теряют энергию

Потеря восстановительного потенциала – это, пожалуй, наиболее очевидный признак старения. Стволовые со временем перестают восстанавливаться. Однако исследования показали, что омоложение стволовых клеток может замедлить признаки старения тела.

9. Нарушается коммуникация между клетками

Это происходит постепенно и в итоге приводит к воспалительным процессам, которые еще больше усложняют межклеточную коммуникацию.

В итоге клетки теряют чувствительность к присутствию патогенных веществ и злокачественных клеток.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Серрано утверждает, что изучение и понимание внутриклеточных процессов старения поспособствует изобретению новых методов замедления изнашивания органов и тканей человека. Хотя этот процесс и неизбежен, но замедлить его реально, все что для этого нужно – вести здоровый образ жизни.

"В наши дни жизнь пожилых людей стала гораздо более богатой и здоровой, чем в прошлые десятилетия. Лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться жизнью даже тогда, когда мы стареем", - говорит ученый.

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Видео: РБК-Украина