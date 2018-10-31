Ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Также он хорошо влияет на кости

Ученые-кардиологи пришли к выводу, что доля витамина D в организме - один из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье сердца и сосудов, а также на их способность выдерживать длительные нагрузки. Об этом пишет пишет European Journal of Preventive Cardiology.

По словам одного из авторов исследования Амра Маравана из университета Вирджинии (США), витамин D также благоприятно влияет на кости, поэтому людям стоит поддерживать его на высоком уровне, выходя на солнце или используя пищевые добавки

"Большое количество витамина D в организме статистически связано с высокой выносливостью. Также хорошо известно, что он благотворно влияет на кости и работу сердца", — пояснил Амр Мараван.

Сообщается также, что медики обнаружили ряд новых полезных свойств этого витамина. Доказано, что он понижает риск инфаркта и смерти от него, а также замедляет развитие склероза.

Также биологи провели эксперимент, кормив червей огромными дозами витамина. Результаты показали, что этот элемент защищает от развития диабета и рака, а также замедляет старение.

Ученые подчеркивают, что подобные опыты не говорят о том, что рыбий жир или другие пищевые добавки с витамином D можно бездумно употреблять в любых количествах – при их избытке в организме развиваются серьезные нарушения, обнуляющие все плюсы от приема этих препаратов. В ближайшее время кардиологи планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, максимально улучшающую выносливость, но не вызывающую побочных эффектов.

Витамин D содержится в сырах, шпротах, сливочном масле, яичном желтке, морских водорослях, говяжьей печени и печени трески, а также в грибах.

Напомним, ученые предупредили, чем может быть опасна холодная зима. Оказывается, холодная зимняя погода может быть одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда.

Ранее ученые из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада, провели исследование, которое доказало, что для продления жизни людей, переживших инсульт или инфаркт, необходимо каждые 20 минут испытывать легкую физическую активность. Ежедневные упражнения должны длиться не менее семи минут.

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Видео: РБК-Украина