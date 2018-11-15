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Вчені встановили вік початку старіння

Lite » Краса і здоров'я 15.11.2018 - 09:50
Вчені встановили вік початку старіння
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

При цьому самі перші симптоми старіння виявляються непомітними

Американські вчені встановили, в якому віці в організмі сучасних людей починається процес старіння. Згідно з їх висновками, це відбувається досить рано - в 39 років, передає "Медикфорум".

При цьому фахівці відзначили, що для більшості його найперші симптоми виявляються непомітними. Вчені провели ряд експериментів, і в підсумку прийшли до висновку, що в 39 років включається пусковий механізм згасання розумової та фізичної активності.

Дослідники з'ясували, що в 39 років в організмі починає знижуватися кількість мієліну - речовини, яка захищає нервові клітини. Зниження його вироблення робить клітини більш уразливими перед ушкодженнями, що провокує розвиток процесів, що призводять до так званих вікових захворювань.

Вчені вважають, що першими ознаками старіння, які можуть виникати в 39 років, можуть бути біль і скутість у суглобах. Крім того, сигналом початку старіння є труднощі, що виникають при використанні сучасних технологій.

Відзначимо, що в 2015 році вчені з Університету Північної Кароліни зробили заяву про те, що вже у віці 25 років у людини можна помітити ознаки початку старіння.

Нагадаємо, учені назвали дев'ять ознак старіння. Фахівці провели це дослідження з метою показати основні процеси, які відбуваються в тілі з плином часу.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали самий корисний вітамін для серця і судин. За словами одного з авторів дослідження Амра Маравана з університету Вірджинії, вітамін D також сприятливо впливає на кістки, тому людям варто підтримувати його на високому рівні, виходячи на сонце або використовуючи харчові добавки.

До речі, дієтолог розповіла, від якої їжі варто відмовитися, щоб уникнути старіння.За словами дієтолога, в першу чергу необхідно звести до мінімуму вживання цукру, фруктози і лактози. Не варто часто вживати фрукти, при можливості їх краще замінити на овочі.

Відео: РБК-Україна

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