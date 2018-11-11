Вчені розповіли, як соцмережі впливають на настрій

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Експерти провели експеримент і зробили невтішні висновки

Американські наукові експерти зі штату Пенсільванія (США) в ході експерименту прийшли до висновку, що кількість відвідування соцмереж прямим чином пов'язаний із зміною емоційного стану, і чим частіше користувачі заходять в соцмережі, тим більше псується настрій. Про це повідомляє видання "TechCranch".

Відзначається, що користувачі Instagram розповіли, про те, що їм стає погано після відвідин улюбленої соцмережі. Як з'ясувалося, соцмережі можуть довести до депресії.

Вчені запросили для участі в експерименті 143 студента. Їм дозволили на вибір відкривати додатки Facebook, Snapchat і Instagram, але з умовою, що це можна робити тільки 10 хвилин в день або ж можна було вести себе, як зазвичай

Перед початком дослідження всі учасники пройшли спеціальні психологічні тести. Експеримент тривав три тижні. Контроль відвідування додатків здійснювали за допомогою екрану використання батареї в iOS.

Результати були такі: у групи, яка користувалася соцмережі обмежено, спостерігалося зниження відчуття самотності і депресії. Але самооцінка і готовність до взаємодопомоги не підвищилися. Експерти пов'язали це з тим, що эекперимент длялся недовго.

Занепад настрою пов'язаний з тим, що публікації в соцмережах так чи інакше змушують користувачів порівнювати себе з іншими. Особливо це стосується користувачів Instagram. Люди сприймають чиєсь життя як більш яскраве і успішне і засмучуються.

Вчені підкреслили, що обмеження перебування в соцмережах до півгодини в день може привести до значного поліпшення психічного стану. Однак поки ця цифра залишається неточною.

"Загалом, покладіть телефон і будьте з людьми, які навколо вас", - рекомендує керівниця дослідження Меліса Хант.

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Відео: РБК-Україна