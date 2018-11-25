Ученые рассказали, какой сок защищает от онкологии и старения

Содержание полезных нутриентов в таком соке может превосходить показатели свежих овощей
Производители соков совместно с учеными из Центра питания и биотехнологии пришли к выводу, что томатные соки промышленного производства могут оказаться необычайно полезными.
По словам ученых, содержание полезных нутриентов в таких соках может превосходить показатели свежих томатов и свежеотжатого сока, передает Medikforum.
"Чтобы получить продукт, отодвигающий старость и успешно борющийся с опухолевыми процессами, достаточно пройтись до ближайшего продуктового магазина и купить упаковку томатного сока", — высказались по этому поводу авторы проекта.
Экспертизу проходили 10 образцов томатного сока прямого отжима, более 70 образцов восстановленных томатных соков и 19 образцов томатов. Согласно сделанному экспертами заключению, восстановленный сок оказался настоящим кладезем полезнейших для организма микроэлементов. В частности, по результатам проверки она стал "чемпионом" по содержанию пектинов – растворимых пищевых волокон, употребление которых является важным условием профилактики опухолей кишечника.
Томатный сок. Фото: pixabay.com
"По содержанию пектинов восстановленный сок не уступает соку прямого отжима, а по общему содержанию пищевых волокон может даже превосходить его. В стакане промышленного томатного сока содержится около 12% суточной потребности человека в пектинах и около 8% потребности в пищевых волокнах в целом", - констатировали специалисты.
Кроме того, в томатном соке насчитали присутствие более 30 полезных нутриентов, включая витамины С и Е, провитамин А, каротиноиды, антиоксиданты, а также минералы калий, магний, фосфор, железо. В восстановленных пакетированных соках содержание всех микронутриентов не уступает их содержанию в соке прямого отжима, резюмировали исследователи.
Для справки: стакан томатного сока — это суточная норма антиоксиданта ликопина, почти 20% суточной потребности в провитамине А и витамине Е, около 10% от суточной потребности организма в витамине С.
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Видео: РБК-Украина