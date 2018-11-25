Ученые рассказали, какой сок защищает от онкологии и старения

Соки. Фото: pixabay.com

Содержание полезных нутриентов в таком соке может превосходить показатели свежих овощей

Производители соков совместно с учеными из Центра питания и биотехнологии пришли к выводу, что томатные соки промышленного производства могут оказаться необычайно полезными.

По словам ученых, содержание полезных нутриентов в таких соках может превосходить показатели свежих томатов и свежеотжатого сока, передает Medikforum.

"Чтобы получить продукт, отодвигающий старость и успешно борющийся с опухолевыми процессами, достаточно пройтись до ближайшего продуктового магазина и купить упаковку томатного сока", — высказались по этому поводу авторы проекта.

Экспертизу проходили 10 образцов томатного сока прямого отжима, более 70 образцов восстановленных томатных соков и 19 образцов томатов. Согласно сделанному экспертами заключению, восстановленный сок оказался настоящим кладезем полезнейших для организма микроэлементов. В частности, по результатам проверки она стал "чемпионом" по содержанию пектинов – растворимых пищевых волокон, употребление которых является важным условием профилактики опухолей кишечника.

Томатный сок. Фото: pixabay.com

"По содержанию пектинов восстановленный сок не уступает соку прямого отжима, а по общему содержанию пищевых волокон может даже превосходить его. В стакане промышленного томатного сока содержится около 12% суточной потребности человека в пектинах и около 8% потребности в пищевых волокнах в целом", - констатировали специалисты.

Кроме того, в томатном соке насчитали присутствие более 30 полезных нутриентов, включая витамины С и Е, провитамин А, каротиноиды, антиоксиданты, а также минералы калий, магний, фосфор, железо. В восстановленных пакетированных соках содержание всех микронутриентов не уступает их содержанию в соке прямого отжима, резюмировали исследователи.

Для справки: стакан томатного сока — это суточная норма антиоксиданта ликопина, почти 20% суточной потребности в провитамине А и витамине Е, около 10% от суточной потребности организма в витамине С.

Напомним, ранее диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак.

Мы писали, что Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.При большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

А также о том, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Видео: РБК-Украина