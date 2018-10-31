Диетолог рассказала, почему важно включить в свой ежедневный рацион орехи

Фото: (pixabay.com)

Орехи снижают риск преждевременной смерти

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, почему необходимо включить в свой ежедневный рацион орехи. Эксперт утверждает, что данный продукт снижает риск преждевременной смерти. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Орехи - концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). Орехи - семена в твердой, толстой скорлупе, которая защищает ценные жиры и витамин Е от окисления", - пишет Фус.

Эксперт утверждает, что орехи должны быть исключительно свежими. А чтобы получить максимальную пользу от орехов, необходимо есть их сырыми. Также Фус отмечает, что при тепловой обработке большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

Фото: (pixabay.com)

"Желательно покупать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистите и ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи - тоже не лучший выбор", - советует диетолог.

Если обработанные орехи могут нанести вред организму, то сырые орехи, напротив, помогут снизить риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и преждевременной смерти.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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Видео: РБК-Украина